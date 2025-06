Chocolate MC pide a su madre desde prisión que no insista en sus problemas mentales: "Yo no estoy loco mamá"

El reguetonero cubano Chocolate MC se comunicó desde la cárcel asegurando que no padece de problemas mentales y está muy cuerdo.

A través de una llamada telefónica reproducida por el perfil Papel Encara, el artista pidió a su madre que deje de buscar documentos o pruebas para declarar que tiene trastornos psicológicos con el presunto objetivo de gestionar una visa humanitaria.

“A mi madre ya le mandé a decir que no trate de buscar más papeles, buscar cosas raras para demostrar que yo estoy loco. Yo no estoy loco mamá, yo estoy más cuerdo que tú”, aseguró el reguetonero.

Chocolate también rechazó la religión yoruba, que en el pasado abrazó, y pidió a su madre que dejara de presionarlo para regresar “a los caminos de la santería”.

“Bota a Obatalá y bota a todos esos santos, ustedes son los que están locos. No traten de convencerme de que yo recoja santos para atrás, de que yo vuelva a los caminos de la santería, de la brujería y ese mundo oscuro. No, yo no estoy loco, yo estoy bien claro. Dios me alumbró, Dios me dio camino, Dios me enseñó que el camino correcto es con él”, declaró.

El polémico reguetonero, quien se encuentra en prisión bajo graves cargos, afirmó que su familia no le brinda un amor auténtico y que ha sentido el abandono incluso de su círculo más cercano.

Aseguró que su hermana lo bloqueó a los tres días de haber sido encarcelado, que su novia, Yelena Ramírez, no le responde las llamadas y que su mamá solo quiere aprovecharse de su situación para una visa humanitaria aludiendo a sus supuestos problemas mentales.

Chocolate llegó a decir que la única familia que tiene desde que llegó a Estados Unidos es la propia policía del centro de detención en el que se encuentra que cada vez que regresa allí lo cuidan y se preocupan por él.

“Yo no estoy usando el teléfono porque necesito estar bien lejos de las redes sociales y el desenfoque, porque necesito encontrarme y conectar conmigo. Yo estoy en un proceso de purificación desde adentro”, aseguró.

El Rey de los Reparteros agregó que le basta con el cariño que recibe de sus seguidores y fanáticos y que están pendientes de su situación.

