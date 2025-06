Cubano secuestrado por Chocolate MC relata el infierno que vivió y por qué llamó a la policía

Cubano que fue secuestrado por Chocolate (i) y Chocolate MC (d) Foto © Collage Captura de Telemundo 51 - Miami-Dade.gov

Vídeos relacionados:

El cubano que en la mañana del martes fue secuestrado y amenazado con un arma de fuego por Chocolate MC ha relatado el infierno que vivió durante las horas en que estuvo a merced del reguetonero.

En recientes declaraciones a Telemundo 51, la víctima, Daniel Pérez, explicó pormenores de lo sucedido y también por qué decidió denunciar a Chocolate ante la policía a pesar de haber salido ileso del mal trance.

Pérez negó que él le hubiera pedido una foto a Chocolate, y alegó que en el momento en que ocurrió el incidente él estaba hablando con su esposa por videollamada en el estacionamiento de un supermercado para preguntarle qué marca de detergente compraba.

“Él como que me ve que yo tengo el teléfono en la mano así. Yo lo estoy mirando porque es un artista de mi país y lo reconozco, aunque no soy simpatizante de él, y él me dice ‘tú me estás grabando’ y le digo, ‘brother, yo no te estoy grabando estoy hablando con mi mujer por teléfono’”, relató el joven.

La víctima cuenta que acto seguido Chocolate lo amenazó.

“Me puso la pistola en el pecho, me dijo que se iba a llevar mi carro por estarlo grabando. Me dijo 'dame el teléfono' y me lo quitó. Como no encontró las llaves del vehículo, me pidió que me montara con él y que lo llevara”.

Lo más leído hoy:

Desde el otro lado del teléfono, la pareja de Daniel Pérez, sin saber qué ocurría, le escribió: "‘Ese hombre es peligroso, suéltalo ya”.

Pérez relata que Chocolate lo obligó a conducir por diferentes puntos de Miami mientras lo tenía bajo amenaza.

“Yo ni hablaba, yo nada más pensaba cómo salir, cómo quitármelo de arriba. Mientras más me hacía manejar, más hablaba cosas en su mundo, diciendo cosas de gente… Ya el stress que yo tenía, la impotencia que yo tenía era tanta, que lo iba a meter contra un poste”, cuenta la víctima.

Según el testimonio de Daniel Pérez, todo el tiempo que Chocolate lo obligó a circular por Miami, siempre lo mantuvo amenazado con la supuesta pistola, que resultó ser de juguete.

“Siempre la tuvo aquí en la mano, nunca me dijo si era de juguete o no, yo vi una pistola apuntándome aquí, blanca arriba, la policía sabe, en las cámaras tiene que estar. Yo nada más miré así, vi el dedo puesto en el gatillo y dije, no puedo tratar de quitarle la pistola porque si se le va, aquí mismo voy a quedar por un carro y un celular”, relató.

“Yo no soy una persona materialista. Entonces en lo primero que pensé fue en mi familia, que eran los que van a sufrir”, concluyó.

Daniel finalmente salió ileso, pero está en shock.

Interrogado sobre el motivo por el cual decidió denunciar, respondió: “Yo salí bien, pero puede pasarle a un niño, a un anciano, a otra persona. Es una persona que no le importa nada”.

“Yo simplemente estaba en el lugar incorrecto”, dijo también sobre la infortunada experiencia.

En el reporte escrito de la entrevista, Daniel Pérez también se refirió a quienes aseguran que el cantante necesita atención psiquiátrica.

“No, brother, no. Él no necesita ayuda mental. Lo que necesita es salir de las drogas. El mejor lugar donde debe estar es preso. Porque en cualquier momento le va a dar un tiro a alguien”, aseveró.

La novia de Chocolate lo defiende: “Él está herido y necesita apoyo emocional”

Yelena Ramírez, pareja sentimental de Chocolate MC, habló también en exclusiva con Telemundo 51 para ofrecer su visión del caso.

“Está confundido, herido, con miedo. Ha tenido muchas traiciones cerca. Necesita ayuda emocional y médica”, afirmó.

“Nadie lo ayudó. Yosvany llamó, tocó puertas a todo el mundo, nadie lo ayudó. Yo por lo menos, de mi parte, no lo voy a dejar solo nunca. Para mí él sí necesita ayuda, Yosvany no está bien”, concluyó.

“No estoy loco”, dice Chocolate MC en corte

Este jueves 5 de junio, el reguetonero compareció ante la jueza Mindy S. Glazer en Miami, quien determinó que no tuviera derecho a fianza por violar las condiciones de una libertad previa.

En la audiencia, Yosvanis Sierra Hernández -nombre real del artista- negó ante la jueza que esté “loco”, y aseveró que se siente “más seguro en la cárcel”.

“Alguien en la calle está pagando para que me maten como mataron a El Taiger”, dijo también.

“Yo no quiero abogado, hasta mi abogado está prestado. Ellos están tratando de venderme como que yo estoy loco”, aseguró.

Ahora Chocolate MC Enfrenta cargos por secuestro y robo a mano armada, aunque la pistola fuera falsa.

El caso se suma a un historial legal que incluye acusaciones de violencia doméstica, posesión de drogas y presunta conspiración para asesinar al supuesto homicida de El Taiger.

Este es el quinto caso abierto en corte en Florida y el noveno arresto en ocho años.