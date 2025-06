Pelotero de Pinar del Río sufre "conmoción cerebral" tras fuerte golpe durante un juego

El pelotero Greison Pestana, jardinero izquierdo del equipo de San Luis, sufrió una aparatosa lesión este 14 de junio durante un partido de la Serie Provincial de Béisbol de Pinar del Río, celebrado en el estadio Jesús Corrales, del municipio de Mantua.

El impacto ocurrió tras estrellarse contra el muro mientras intentaba atrapar un batazo profundo que acabó siendo jonrón. La acción paralizó al público presente y encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad en los estadios cubanos.

Un batazo, un impacto y el silencio absoluto

Durante el transcurso del juego, el pelotero Yesdier Ligüeña, representante del equipo local de Mantua, conectó un potente batazo entre el jardín izquierdo y el central.

La pelota tomó una trayectoria ascendente que apuntaba hacia más allá de la cerca.

En un gesto de entrega absoluta, Greison Pestana no dudó en lanzarse tras ella con la esperanza de capturarla. Pestana, con la vista fija en la bola y sin considerar la proximidad del muro, se estrelló de lleno contra la estructura.

Parte médico: conmoción cerebral y heridas suturadas

El periodista deportivo José Raúl Díaz Barrios, presente en el estadio, documentó la escena y difundió el primer parte médico proporcionado por el doctor Juan Manuel Valdés Castro, responsable de la salud del equipo de Mantua.

“Sufrió una conmoción cerebral producto a la contusión y varias heridas que se le están suturando”, explicó el galeno, confirmando así la gravedad del impacto sufrido por el jugador de San Luis.

Condiciones inseguras: Un problema recurrente

Este tipo de situaciones no son infrecuentes en el béisbol cubano.

El estadio Jesús Corrales no cuenta con ninguna amortiguación que reduzca el impacto de choques como el que protagonizó Pestana.

La ausencia de protección acolchada en los muros de los estadios, como ocurre en muchas instalaciones de la isla, representa un riesgo permanente para los beisbolista.

El incidente reaviva una polémica de larga data: la necesidad urgente de mejorar las condiciones de los terrenos donde se juega béisbol a nivel provincial y nacional.

En medio de la preocupación generada por su estado de salud, el propio Pestana compareció tras ser atendido.

“Todo está bastante bien. No tenía ninguna fractura ni nada, pero ya no pude jugar más. Debo descansar hasta el próximo fin de semana. Me siento bastante bien. Gracias a Dios todo está bien”, dijo.