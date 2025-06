La usuaria cubana de TikTok @meloncitalafaraonayeyeo ha conmovido a miles con un video viral donde muestra el momento en que su hermano recibe una emotiva serenata sorpresa por el Día de los Padres en Sancti Spíritus, Cuba, después de tres años separados.

En las imágenes se puede ver al hombre, visiblemente emocionado, encontrándose con una cantante vestido de mariachi y un personaje disfrazado de oso gigante que le entrega un regalo decorado con globos. La reacción del hermano fue inmediata: rompió en llanto al escuchar que la sorpresa provenía de su hermana.

"Le mandé una serenata a mi hermano por el Día de los Padres y casi le provoca un infarto. Quiero que sepas que, aunque estamos lejos y hace tres años no te veo, mi corazón está contigo. Te amo, mi bicho", escribió en la descripción del video.

El video ha recibido una avalancha de comentarios cargados de emoción y empatía. Cientos de usuarios se identificaron con el sentimiento de separación familiar que sufren muchos cubanos. Algunos de los mensajes más destacados incluyen:

“Se rompió cuando te nombraron. Maldita distancia.”; “Yo aquí llorando un domingo de los padres por alguien que no conozco, pero tengo casi cinco años sin ver a mi hermano… sé lo que se siente.”; “Su hija no lo dejó solo, no lo permitió llorar solito.”; “El amor entre hermanos es único. Qué hermoso gesto.” o “Dios mío, el video que más me ha hecho llorar. Se ve que te necesita y te extraña mucho.”

La propia creadora del video ha respondido a muchos de los comentarios con palabras de agradecimiento y emoción: “Casi le da una cosa”, “Lo extraño tanto” y “Acabé con él, no se lo esperaba”, han sido algunas de sus respuestas.

Lo más leído hoy:

El video, publicado el Día de los Padres, ha resonado profundamente entre los cubanos dentro y fuera de la isla, recordando la dolorosa realidad de tantas familias separadas por la migración.

Uno de los comentarios más significativos lo resumió con contundencia: "Dios mío, ¿cuándo se acabará la distancia que hay entre las familias cubanas?"

La historia de Melissa y su hermano no solo refleja un hermoso gesto de amor fraternal, sino también la nostalgia, el desarraigo y el anhelo de reunificación que marcan la vida de miles de cubanos.

Preguntas frecuentes sobre reencuentros familiares en Cuba