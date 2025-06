Aunque el Día de los Padres todavía no ha llegado, Claudia Artiles no quiso esperar al domingo y sorprendió a Ultrack con un regalo que ha dejado a todos hablando.

“Me acabo de levantar y les voy a enseñar una sorpresa que me dieron hoy”, contó el influencer en un video publicado en Instagram. “Hoy no es el Día de los Padres, pero como estamos solos, ella aprovechó para hacerme un detalle”.

Y qué detalle. Claudia preparó una bandeja de desayuno decorada con globos, un cartel que decía “Feliz Día, Papá”, frutas, dulces, un Apple Watch como regalo, y varias fotos familiares: algunas de Ultrack con sus hijas (fruto de su relación con Amanda Sanz) y otras con Marlon, el hijo de Claudia. Todo cuidado al milímetro, hasta la presentación.

“Ya saben, hombres. Se viene el Día de los Padres. Espero que los sorprendan así”, dijo Ultrack, visiblemente emocionado.

La publicación se llenó de comentarios en minutos. Muchos seguidores reconocieron que el video los hizo dudar de la fecha oficial.

“Me asusté… no es hoy”, escribió una seguidora. “Por poco infarto pensando que era hoy, hasta en Google busqué la fecha”, añadió otra. “Wuao, Claudia, te pasaste. Esa bandeja está preciosa, con foticos agregadas y todo. Me encantó”, dijo una seguidora entusiasta. “Claudia, tú eres oro molido, cuídala, Ultrack”, comentaron entre aplausos virtuales. “Eso no se ve todos los días. Qué suerte tienes”, se leía entre muchos mensajes similares. “Ella es una mujer súper especial, siempre se adelanta. Cuídala, que no hay muchas así”, apuntó otra admiradora.

También hubo espacio para las bromas y muchos resaltaron que Ultrack utilizó filtro en el video, algo que admitió el propio creador de contenido cubano entre risas: “Se me fue la mano con el filtro, lo reconozco”.

El gesto no solo despertó ternura, también confirmó lo que muchos ya sabían: Claudia Artiles es una mujer muy detallista y Ultrack, como dijeron varios usuarios, "se sacó la lotería".

