Cubana con I-220B, madre de una bebé de dos meses, teme ser deportada

La cubana Elienay Estrada, madre de una bebé de apenas dos meses, teme ser deportada en los próximos días tras recibir una nueva citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas horas después de acudir a su cita anual de rutina en la oficina de Miramar, Florida.

En un video publicado en TikTok, Elienay explicó que desde 2021 se presenta cada año sin incidentes ante las autoridades migratorias, bajo el estatus I-220B. Este 11 de junio acudió como de costumbre, entregó sus documentos y recibió una nueva cita para junio de 2026. “Me fui contenta porque como están las cosas de revueltas, me dieron un año más”, relató.

Sin embargo, poco después, mientras descansaba en casa de su tía en Miami, recibió una notificación por mensaje de texto y correo electrónico citándola de nuevo para el 24 de junio. “Lo que me dicen varios abogados, me he cansado de llamar, es que es para deportarme, para poner en vigor la deportación”, explicó en su video.

“Estoy casada con un residente permanente y tengo una bebé de dos meses”

Durante la cita en Miramar, contó que el procedimiento fue distinto al de años anteriores. Esta vez, tuvo que presentarse ante un oficial detrás de un cristal, a quien entregó sus papeles e identificación. Según narró, al revisar su número de extranjero, el oficial vio que tenía una orden de deportación por asilo denegado.

Intentó explicar que en 2019 fue regresada a México bajo el programa “Quédate en México” (MPP), y que luego volvió a entrar sin cita, razón por la que le asignaron el I-220B. También mencionó su situación familiar: “Le dije que estoy casada con un residente permanente y tengo una bebé de dos meses”, pero aseguró que el oficial “no me hace mucho caso, o quizás lo escribió en la computadora”.

Después de esa interacción, el agente le entregó una cita para dentro de un año. Pero horas más tarde, recibió la convocatoria para el 24 de junio. “Todo apunta a que es para ejecutar la deportación”, lamentó.

Apoyo y preocupación en redes sociales

El testimonio de Elienay ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Cientos de personas han expresado su apoyo y preocupación en TikTok. Algunas, como Ely Mangano, anunciaron cadenas de oración por ella. Otras compartieron experiencias similares y ofrecieron consejos.

“Así pasó con mi esposo, en la segunda cita no lo dejaron salir más. Ve con tu hija”, advirtió una usuaria. También hubo quien recomendó no asistir, mientras la mayoría pidió mantener la fe.

“Estamos viviendo una situación muy difícil, súper difícil. Imagínese separarme de mi familia, de mi esposo y de mi bebé, tan pequeña, que tiene dos mesecitos nada más”, expresó Elienay.

El caso de Heydi Sánchez, un precedente que resuena

La situación de Elienay recuerda al caso de Heydi Sánchez Tejeda, una madre cubana que fue deportada a Cuba el pasado 23 de abril tras presentarse a una cita migratoria de rutina con ICE en Tampa. También estaba bajo el estatus I-220B, y al igual que Elienay, era madre de una menor, en su caso, una niña de un año y medio.

Según relató su esposo, el ciudadano estadounidense Carlos Yuniel Valle, Heydi fue detenida sin previo aviso durante la cita y deportada tres días después, pese a haber iniciado un proceso de reunificación familiar dos años antes. La petición fue finalmente aprobada recientemente, tras la intervención de la congresista demócrata Kathy Castor, pero eso no significa un regreso inmediato.

“La gente piensa que ella va a estar aquí mañana y no es así. Este es el primer paso, pero a partir de ahora empieza la batalla”, explicó Valle. Heydi necesita completar un proceso largo que incluye tres perdones migratorios, entre ellos el correspondiente a la deportación, que veta su reingreso a Estados Unidos por cinco años.