Escritor Enrique del Risco reúne 2.300 firmas de intelectuales para que universitarios contra tarifazo de ETECSA sepan que "no están solos"

El escritor y humorista cubano Enrique del Risco, Enrisco, lanzó este 7 de junio una recogida de firmas de artistas, intelectuales y periodistas cubanos contrarios a la represión de los universitarios de la Isla que protestaron tras el tarifazo de ETECSA.

No sin esfuerzo, el autor de "Nuestra hambre en La Habana: Memorias del Período Especial de la Cuba de los 90" ha conseguido juntar nombres del mundillo cultural cubano (también latinoamericano) que difícilmente coinciden física o virtualmente. Ha ido más allá de "los sospechosos habituales" y en su lista hay una diversidad que rara vez se reúne.

En una entrevista concedida este lunes a CiberCuba, el humorista de la "Plegaria a San Zumbado" explicó que este desafío a la desunión de la intelectualidad cubana exiliada o emigrante lo ha sacado adelante para que los estudiantes que han alzado la voz en las facultades de la Isla "sepan que no están solos". Y no sólo eso, para que sean conscientes de que sus protestas están respaldadas por los que en su momento no lo hicieron aunque el escritor reconoce que "todos quisimos hacerlo alguna vez".

Enrisco no es dado a meterse en berenjenales, por eso ni él mismo sabe por qué decidió organizar una recogida de firmas, tirando, en primer lugar, de agenda propia y teniendo que lidiar, en ocasiones, con la respuesta negativa de quienes no quieren saber de la iniciativa que ha promovido en change.org con el título "No a la represión contra los universitarios cubanos". Y al contrario, con los que sí o sí quieren aparecer en la lista, pero la plataforma no permite visibilizar el 100% de los nombres.

"La idea ni siquiera es mía. Alguien me dijo: 'Mira, Enrique, yo creo que deberías hacer esto'. Yo estoy en otro proyecto y es un poco pesado. Es muy pesado estar escribiendo a la gente, incluso algunos te dicen que no, de una manera fea, aunque esta vez ha pasado muy poco, la verdad", comentó en una entrevista de hora y media de duración, en la que repasó además su odisea en el exilio, desde que salió de Cuba en 1995, llegó a España, no logró que le concedieran el asilo político y a los dos años consiguió irse a Estados Unidos. Vive desde hace treinta años en New Jersey y trabaja en Nueva York como profesor.

"Esto lo hicimos, por un lado, para que los estudiantes en Cuba se sientan apoyados, que sepan que su reclamo no cae al vacío, que no están solos. Pero también para que el exilio, la gente que está fuera de Cuba, exiliada o no, cubanos o no, sientan que esta causa también es suya y debe ser suya".

Lo más leído hoy:

En su conversación con CiberCuba, Enrisco comentó lo que para él fueron los años 70 en en la Isla, una época que él recuerda como "norcoreana"; criticó a la intelectualidad al servicio del totalitarismo, que "dice lo que quiere decir, en un lenguaje tolerado" por el régimen; habló de lo mucho que valora la libertad porque "ser libre no tiene precio" y, cómo no, de lo significa el humor para quien como él se dedicó a escribir textos para ser llevados al teatro por humoristas como Osvaldo Doimeadiós. "Para mí el humor es la parte más rica de la vida".

En estos momentos, Enrisco prepara un viaje a Madrid, previsto para este 11 de julio, para presentar una antología de textos sobre el impacto de la Perestroika en la intelectualidad cubana de finales de los 80 y ha trabajado también en un libro sobre el escritor Cirilo Villaverde que, como él, también fue exiliado en Nueva York. Enrisco explica que Villaverde coincidió con Martí aunque, al parecer, la relación no fue fluida, de ahí que Martí solo hiciera alusión al autor de "Cecilia Valdés o la Loma del Ángel" en una necrológica.

"Yo escribo para explicarme mi vida y la vida en general", dijo a esta plataforma, resignado con el hecho de que él es un intelectual que va "contra el tráfico".