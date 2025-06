Académicos, artistas e intelectuales de Cuba y el mundo envían carta de apoyo a estudiantes tras tarifazo de ETECSA

Vídeos relacionados:

Más de cien académicos, artistas, periodistas e intelectuales cubanos, dentro y fuera de la Isla, han hecho pública una carta de apoyo a los estudiantes universitarios que por estos días han protagonizado acciones de protesta y llamados al paro académico en respuesta al aumento de las tarifas de ETECSA, el monopolio de las comunicaciones cubano.

La medida, ampliamente criticada, obliga a pagar en dólares estadounidenses los servicios básicos de acceso a Internet, dejando en la práctica incomunicadas a miles de personas sin acceso a divisas.

El texto de la misiva fue enviado a CiberCuba por sus promotores, quienes aseguran que los jóvenes manifestantes han comenzado a ser víctimas de amenazas y represalias por parte del gobierno.

Entre los firmantes hay nombres relevantes del ámbito académico, cultural y mediático cubano y de otros países, incluyendo profesores de universidades como Harvard, Stanford, CUNY, FIU, El Colegio de México.

También, docentes y periodistas que han sido víctimas de la represión del régimen cubano, activistas y artistas reconocidos como Tania Bruguera, Cirenaica Moreira, Geandy Pavón y Juan Carlos Alom.

"Cuba vive una situación catastrófica tras 66 años de represión gubernamental, extorsión y exilio", señala la carta.

"No se trata tan solo de un tarifazo o súbito encarecimiento de las comunicaciones, sino de la delegación del pago de un servicio público nacional a un exilio que, además, provee lo necesario para cubrir las necesidades básicas de medicina y alimentos a muchos residentes en la isla", añade.

Los autores denuncian no solo el aumento "desproporcionado" de las tarifas, sino también la estrategia del régimen para criminalizar y silenciar cualquier expresión de disenso.

"El estudiantado cubano [...] ha alzado su voz ante el atropello, llamando incluso a un paro nacional universitario. Ello lo ha convertido en objetivo de la maquinaria represiva del régimen", se lee en el texto, que recuerda las protestas del 11J y prevé una "persecución similar" contra los jóvenes actuales.

Los firmantes hacen un llamado a la comunidad internacional, académica y no académica, a pronunciarse en defensa de los universitarios cubanos y a rechazar la represión gubernamental.

A continuación, CiberCuba reproduce el texto íntegro del documento y los nombres de los firmantes.

"Cuba vive una situación catastrófica tras 66 años de represión gubernamental, extorsión y exilio. Hoy, una vez más, lejos de aliviar la desesperada situación en que se encuentra el pueblo cubano al carecer de los derechos y servicios más básicos, el régimen de la isla ha incrementado de forma desproporcionada las tarifas telefónicas que controla el monopolio estatal Etecsa, que a partir de ahora deberán ser abonadas en dólares estadounidenses. No se trata tan solo de un tarifazo o súbito encarecimiento de las comunicaciones, sino de la delegación del pago de un servicio público nacional a un exilio que, además, provee lo necesario para cubrir las necesidades básicas de medicina y alimentos a muchos residentes en la isla. Una medida, además, que dejará incomunicados a quienes no cuenten con un familiar en el exterior que pueda pagar las nuevas tarifas.

Por primera vez en décadas, el estudiantado cubano, honrando viejas tradiciones republicanas de participación en los asuntos políticos y sociales, ha alzado su voz ante el atropello, llamando incluso a un paro nacional universitario. Ello lo ha convertido en objetivo de la maquinaria represiva del régimen, que ya ha puesto en marcha una campaña de manipulación informativa, lo que hace esperar que se desate contra ellos una persecución similar a la que se empleó contra las protestas de julio del 2021 por la cual todavía centenares de personas guardan prisión.

Los firmantes de esta carta, académicos e intelectuales de todo el mundo, queremos hacer público nuestro apoyo y solidaridad con el estudiantado de la isla, y hacer un llamado a la comunidad internacional a defender a los estudiantes y profesores de las represalias que están sufriendo por hacer públicos sus reclamos".

Firmas:

Achy Obejas, escritora

Adrián Morales Rodríguez, músico y artista plástico

Ahmel Echevarría Peré, escritor y crítico de arte y literatura

Alejandro Alonso, Brooklyn College

Alejandro de la Fuente, Harvard University

Alejandro González Acosta, Universidad Nacional Autónoma de México

Alexis Romay, escritor

Alfredo Triff, University of Miami

Alina Bárbara López, historiadora y activista

Alicia Llarena, Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Anabel López-García, New York University

Anamely Ramos González, Universidad de Illinois (UIC)

Anastasia Valecce, Spelman College

Anke Birkenmaier, Indiana University, Bloomington

Ana Belén Martín Sevillano, Université de Montréal

Aníbal Pérez López, escritor y periodista

Ariel Arjona Hernandez, University of Minnesota

Ariel Ruiz Urquiola, Universidad de Berna

Armando Chaguaceda, politólogo

Arsenio Rodríguez Quintana, escritor

Boris González Arenas, periodista

Caridad Brioso, ingeniera

Carlos A. Aguilera, escritor

Carlos Manuel Álvarez, periodista

Carla Gloria Colomé, periodista

Caterina Camastra, Universidad Nacional Autónoma de México–Morelia

Cecilia Borroto López, University of Houston

Cirenaica Moreira, artista

Ciro Quintana, artista

Claudia González Marrero, historiadora

Coco Fusco, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art

Consuelo Martínez-Reyes, Macquarie University

Daniel Cruces, escritor

Dairen Zamora, University of Florida

Damaris Puñales, Case Western Reserve University

Daylet Domínguez, University of California, Berkeley

Dean Luis Reyes, crítico de cine y docente

Dennys Matos, curador y ensayista

Desiree Diaz, Swarthmore College

Diley Hernández, Georgia Institute of Technology

Dunielys Díaz, Universidad de Concepción

Eduardo López-Collazo, UNIE Universidad y AC Latinoamericana

Elaine Acosta González, Florida International University

Elaine Díaz, periodista

Elena González, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Elena Martínez, Baruch College, CUNY

Elena Valdez, Christopher Newport University

Elzbieta Sklodowska, Washington University

Enrico Mario Santí, ensayista y escritor

Enrique Del Risco, New York University

Ernesto Menéndez-Conde, Hunter College, CUNY

Esther María Hernández Arocha, Claremont McKenna College

Evelyn Sosa, fotógrafa

Eyda Merediz, University of Maryland

Francisco García González, escritor

Geandy Pavón, artista

Gerardo Fernández Fe, escritor

Gleyvis Coro Montanet, Universidad Antonio de Nebrija

Guillermina de Ferrari, University of Wisconsin–Madison

Haroldo Dilla, Universidad Arturo Prat

Hugo García González, Western Washington University

Hugo Pezzini, escritor

Idalia Morejón Arnaiz, Universidade de São Paulo

Indira Pupo, editora

Ivette Falcón, Belen Jesuit Preparatory School

Ivette Leyva, periodista

Jacobo Machover, Avignon Université

Jeannine Diego, Virginia Commonwealth University

Jenny Victoria Pantoja Torres, antropóloga

Jorge Brioso, Carleton College

Jorge Ferrer, escritor

Jorge Fernández Era, escritor

Jorge Salcedo Maspons, escritor

José del Valle, The Graduate Center, CUNY

José Jasán Nieves, periodista

José María Herrera, escritor

José Raúl Gallego Ramos, periodista

José Ramón Ruisánchez, University of Houston

Juan Carlos Alom, fotógrafo

Juan Carlos Quintero Herencia, University of Maryland

Juan Miguel Pozo, artista

Julio Llopiz-Casal, artista

Justo Planas, Le Moyne College

Katie Coldiron, Florida International University

Kelly Martínez-Grandall, escritora

Kenya C. Dworkin, Carnegie Mellon University

Lázaro González, University of California, Berkeley

Legna Rodríguez Iglesias, escritora

Leonardo M. Fernández Otaño, Universidad de Alcalá, Observatorio de Libertad Académica

Leticia Sánchez, artista

Lisa Surwillo, Stanford University

Lizabel Monica, escritora

Lleny Díaz, escritora

Lourdes Davila, New York University

Luis Felipe Rojas, periodista

Mabel Cuesta, University of Houston

Maite Hernández-Lorenzo, University of Miami

Manuel Barcia, University of Bath

María A. Cabrera Arús, New York University

María Caridad Cumaná, Tulane University

María Elena Hernández Caballero, escritora

María Hernández, Hunter College, City University of New York

María Isabel Alfonso, St. Joseph’s University

María Moreno, Universidad Autónoma Metropolitana–Cuajimalpa

Marial Iglesias Utset, Harvard University

Marlene Azor Hernández, académica y activista

Maybel Mesa, Lycoming College

Melissa C. Novo, Universidad de Guadalajara

Michel Mendoza, City University of New York

Mireya Goñi, escritora

Mirta Suquet, Susquehanna University

Mónica Baró, University of Miami

Monica Simal, Providence College

Néstor Arenas, artista

Nils Longueira, California State University, Fullerton

Olga Romero Mestas, Florida State University

Omara I. Ruiz Urquiola, Observatorio de Libertad Académica (OLA)

Orlando Luis Pardo Lazo, escritor

Osvaldo Cleger, Georgia Institute of Technology

Pablo J. Hernández González, Universidad Interamericana de Puerto Rico

Pablo Ruiz, Tufts University

Patricia Quintana Lantigua, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Pavel Giroud, cineasta

Rafael Díaz Casas, crítico y comisario de arte

Rafael Rojas, El Colegio de México

Rafael de la Uz, fotógrafo

Rachel Hynson, historiadora

Ricardo Ramos Tremolada, escritor

Roberto García, ingeniero

Rolando Sánchez Mejías, escritor

Rosa Marquetti, historiadora musical

Rubén Cruces, artista

Sharina Maillo-Pozo, profesora investigadora

Silvia López, Carleton College

Tania Bruguera, Harvard University

Tania Pérez Cano, University of Massachusetts, Dartmouth

Ted Henken, Baruch College, CUNY

Teresa Arsuaga, abogada

Teresa Ayuso Morales, artista

Vincent Bloch, Fordham University

Vilma Vidal, Concordia University

Walfrido Dorta, Susquehanna University

Wilfredo Cancio Isla, periodista

William Kelly, historiador

Xavier Tavera Castro, Carletton College

Yansi Pérez, Carleton College

Yoandy Cabrera, Rockford University

