Cubana entró a Estados Unidos con CBP One y no consigue trabajo: “¿Qué puedo hacer para salir adelante?”

La cubana Yanisley Molina, una mujer enérgica de más de 50 años, residente en Nashville, Tennessee, acudió a las redes sociales para pedir ayuda a la comunidad del exilio tras meses de intentar, sin éxito, encontrar empleo en Estados Unidos.

En un conmovedor video publicado en su cuenta de TikTok (@yanisley.molina), relató que llegó al país en agosto de 2024 mediante una cita del programa CBP One, pero la reciente cancelación de los permisos de trabajo para los beneficiarios de este programa la ha dejado en una situación desesperada.

“He presentado mi currículum en millones de lugares y no me llaman. Estoy desesperada. Necesito salir adelante y no ser una carga más”, expresó entre lágrimas. Aunque ha tenido respaldo de familiares y amigos, no puede seguir dependiendo de ellos.

Su caso refleja la angustia que viven miles de migrantes cubanos que ingresaron legalmente por la frontera sur con el parole otorgado por CBP One, un programa de la administración de Joe Biden que bajo la presidencia de Donald Trump ha sido desmantelado.

Desde mayo los cubanos que entraron por CBP One comenzaron a recibir notificaciones oficiales del gobierno estadounidense informando sobre la revocación inminente de sus permisos de trabajo, incluso aplicaron la medida a aquellos casos que ya estaban empleados, pagaban impuestos y seguían los canales legales establecidos.

Estos inmigrantes no solo corren el riesgo de perder su autorización de empleo. En algunos casos pueden enfrentar sanciones y hasta procesos de deportación.

Expertos han instado a los inmigrantes afectados a buscar asesoría legal urgente, recordando que trabajar sin permiso no impide aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, siempre que se cumplan los requisitos formales. No obstante, cualquier irregularidad o falta de acción puede tener consecuencias graves.

La situación de Yanisley es un ejemplo de cómo este giro político ha trastocado la realidad de quienes, como ella, confiaron en entrar al país por una vía legal para recomenzar en sus vidas en libertad.

