Cubana con el alma rota tras detención de su esposo por ICE: "No eres un criminal, tu familia te necesita"

Una joven cubana que llegó a Estados Unidos hace diez meses relató en redes sociales la detención de su esposo durante una cita de rutina con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en San Antonio, Texas

“Buenas tardes a todos. Hago este video a ver si la comunidad me puede ayudar”, expresó Rosme, quien se identifica en TikTok como @rosme.cubanita95. Contó que su esposo fue a su cita regular con ICE y quedó detenido, aunque tenía una orden I-220A y corte programada para 2027. Según explicó, el hombre trabaja, no tiene antecedentes y es el sustento de la familia.

“Yo contraté ayer, su familia y yo completamos el dinero e hicimos el contrato con una abogada allí mismo de San Antonio”, dijo. Rosme agregó que se encuentra sin empleo, con el parole revocado y que fue procesada por CBP One. “Él es el sustento mío y de mi niña. Mi niña no es nacida aquí, yo la traje de Cuba, vinimos, hicimos la travesía”, relató. “Solo hago el video para que me ayuden a compartir. Es lo único que yo pido”.

Antes de este vídeo había compartido otro frente al edificio 3523, sede de ICE en San Antonio: “Mi amor, solo le pido a Dios que pronto estés con nosotros. No eres un criminal. Tu familia te necesita”, escribió.

En otra publicación, más íntima, expresó: “Así era mi desespero y te tenía todavía a mi lado, hoy solo pido por ti sin perder la fe porque te queremos con nosotros, tengo mi alma rota, solo Dios sabe”.

La reacción en redes fue inmediata. Decenas de personas dejaron mensajes de solidaridad, muchos con emoticones de llanto, manos en oración y frases de ánimo. “Dios mío, esto ya no tiene nombre”, escribió una usuaria. “No lo puedo creer. Tranquila, no te desesperes, todo va a estar bien”, le dijo otra. “Ay Rosme, mucha fuerza. Espero que todo salga bien, ten mucha fe”. Una seguidora resumió lo que muchas expresaron: “Dios toma el control de esta situación, te pedimos porque somos muchos los que estamos sufriendo esta situación con los emigrantes. Y muchos somos honestos y trabajadores”.

Algunas personas también compartieron su indignación. “Rosme, ¿y no dan explicaciones de por qué lo detienen así como así?”, le preguntó una usuaria. Otra pidió ayuda directa al influencer Dairon Cano: “Por favor, ayúdala, ella lo necesita, ella sin trabajo no tiene quien le cuide la niña”.

Desde su perfil, Rosme agradeció: “Gracias a todos, de verdad” y reiteró: “Solo pido que compartan, nada más”.

Su historia no es aislada. Esta misma semana, una madre cubana grabó el momento en que su hijo era detenido por ICE en una corte de Miami. En Texas, otra joven relató que su esposo fue arrestado tras una cita similar, mientras una madre lloró frente a la cámara al hablar de su hijo, electricista, también detenido pese a no tener antecedentes. Una familia cubana completa fue arrestada en San Antonio tras asistir legalmente a una audiencia, y una mujer boliviana casada con un cubano naturalizado también fue detenida junto a sus hijos pequeños y liberada con un grillete electrónico.

Estos casos se producen en medio de un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias en Estados Unidos. Esta semana, la administración de Donald Trump canceló el parole humanitario para más de 530 mil migrantes, incluidos 110 mil cubanos, y lanzó una campaña para incentivar la delación ciudadana. Además, el Departamento de Seguridad Nacional promueve la autodeportación voluntaria con perdón de multas y un estipendio de mil dólares para quienes abandonen el país usando la aplicación CBP Home.

“Yo ahora no tengo trabajo, tengo el parole revocado… A ver qué posibilidades hay de que aunque sea me ayuden a compartir”, insistió Rosme. Su pedido refleja el temor creciente entre migrantes cubanos que, incluso con procesos legales en marcha, ven cómo su estabilidad en Estados Unidos se vuelve cada vez más incierta.

Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos por ICE en EE.UU.