Cubanos ganadores de Lotería de Visas 2025 envían carta a Marco Rubio ante el Travel Ban

Cubanos beneficiarios de la Lotería de Visas 2025 han enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lamentando que el Travel Ban que restringe parcialmente la entrada de cubanos a EE.UU. trunque su proceso de emigración legal en el plazo establecido, que vence este 30 de septiembre.

En la misiva, fechada este 14 de junio, los afectados básicamente se quejan de que el Travel Ban ha interrumpido su proceso. "Ellos te dicen que no están emitiendo visas, pero te dejan ir a la entrevista. Hay quien ha ido pensando que no es para todos, pero sí es para todos y nuestro proceso ya se acaba el 30 de septiembre. De hecho se acaba antes. Cuando ya no quedan visas disponibles de las 55.000 que dan cada año y este es el último de Cuba porque nos excluyeron para el sorteo del 2026", explica una de las personas que ha contactado por escrito a Marco Rubio.

En esencia piden al ex senador Rubio que abogue por permitirles concluir el proceso de solicitud de visa iniciado bajo el programa Visas de Diversidad del año 2024, antes de que expire el plazo y le trasladan que debería tenerse en cuenta que los firmantes participaron en la Lotería cumpliendo con todos los requisitos legales. También le reclaman que intervenga para que se tenga en cuenta que el proceso incluye la revisión de antecedentes y la entrega de certificados penales de todos los países donde han residido y que la interrupción del proceso migratorio se debe a políticas actuales, no a incumplimientos de los solicitantes.

Asimismo explican que Cuba ha dejado de ser elegible para futuras rondas del programa de Visas de Diversidad por lo que no existe otra oportunidad para ellos y le recuerdan que no cuentan con mecanismos internos en la Isla para resolver la situación por vías locales.

A todo eso hay que sumar que la Embajada de EE.UU. en La Habana sigue denegando visados a todo el que ha trabajado para instituciones del Estado. "Se dio el caso de una muchacha que se graduó en el año 2020, que solo tuvo que hacer su Servicio Social y la denegaron por posible afiliación al Partido Comunista de Cuba", añade en declaraciones a CiberCuba una de las afectadas por el Travel Ban.

"Para ellos trabajar con el Estado es posible afiliación al PCC y si de casualidad trabajaste en Salud, Educación o en Comunicaciones, te deniegan en el acto por lo del PCC", insiste.

"Nos exigen documentación oficial para saber si somos del PCC o si tenemos antecedentes penales. Tienen sus mecanismos para verificar. No es justo ir a una entrevista, pagar tanto dinero con una mínima esperanza... Pero a sabiendas que ya no se cumplen con los requisitos y que nos afecta el Travel Ban, es injusto. Desde el 9 de junio a todos los deniegan y nos dan un papel que justifica la denegación por la sección 212 (f) (Travel Ban)."

Sobre el programa de Lotería de Visas, explica que les afecta la restricción de viajes para cubanos porque se aplica por estudios o por trabajo. "En nuestro caso por estudios. Ejemplo si tienes noveno grado ni te molestes en ir a la entrevista. Para ellos eso no le sirve. Es de 12 grado o técnico medio equivalente a 12 grado en adelante", insiste este testimonio.

"Ahí radica la cuestión: hay personas con máster e ingenieros y los deniegan a pesar de que es por estudios. El programa ya se había convertido en un sorteo dentro de otro. Íbamos con un 99.99% de posibilidades de perder y 0.01% de ganar por lo del PCC. Ahora vamos con 0.00% posibilidad de una visa", recalca la misma persona.

En este sentido, aclara que el año fiscal del sorteo de visas se termina el 30 de septiembre. "Si antes la esperanza de una visa era casi ninguna, ahora con lo del Travel Ban nos dejaron fuera por completo. Y por cada solicitante de visas son 330 USD, te aprueben o no. Eso lo sabíamos desde el principio. Los gastos que había que hacer, pero es injusto que no nos permitan terminar el proceso con total transparencia. Vamos a ir a pagar y sin oportunidad alguna de una visa", concluye.

Los que han pasado ya la entrevista han recibido un documento en el que les explican que la denegación del visado por el sorteo de Diversidad "no puede ser apelada".