Eliécer Ávila y Destino cruzan fuego en redes: “Los que huimos del comunismo valoramos la libertad de EE.UU.”

Una tensa disputa en redes sociales entre el opositor cubano Eliécer Ávila y el youtuber dominicano Dany Pérez, conocido como Destino Tolk, ha desatado un debate encendido sobre el patriotismo, el exilio y la vida en Estados Unidos, especialmente entre migrantes latinoamericanos.

Todo comenzó cuando Destino, residente en Florida y figura habitual en debates de la farándula cubana en Miami, publicó un video criticando a algunos migrantes latinos que, según él, “reniegan de sus países de origen” tras obtener una ciudadanía extranjera.

“La gente tiene que dejar de ser lambón... Mañana puedo tener el pasaporte de este país [EE.UU.], pero siempre seguiré siendo dominicano, claro, con sus defectos y virtudes”, expresó.

“Cuando algunos llegan y se creen más gringos que los propios gringos, haciéndole daño a su gente, chivateando a su gente, burlándose de su gente... eso se ve sucio y asqueroso”, sentenció.

La respuesta de Eliécer Ávila: “No es lo mismo migrar que huir”

Eliécer Ávila, opositor al régimen cubano respondió con firmeza. Desde su propia vivencia como exiliado político, subrayó que no todos los migrantes llegan a EE.UU. en igualdad de condiciones.

“No es lo mismo venir de un país libre pero más pobre a otro país libre pero más rico”, sentenció el activista. “Tú nunca estuviste en un calabozo por tus ideas, nunca hicieron un acto de repudio contra ti, nunca votaron a tu familia del trabajo. No es el mismo sentimiento”, argumentó, marcando una clara diferencia entre la experiencia de un cubano perseguido y la de otros migrantes del continente.

Ávila fue más allá y cuestionó el discurso que exige a los cubanos hablar bien de su país natal cuando, según dijo, muchos llegan marcados por la represión y la miseria. “Yo no tengo que ser en el mundo un embajador de transmitir la maravilla que es Cuba, porque yo lo que sería es un mentiroso”, declaró.

La respuesta del youtuber dominicano no se hizo esperar. Destino Tolk, también conocido como Destino Positivo, respondió con un mensaje directo y cargado de indignación.

“Manipulando no van a acabar con mi plataforma. En ningún momento mencioné país, ¡dije algunos latinos!”, escribió, defendiendo su derecho a anteponer su país natal sin que eso implique atacar a nadie.

“Que tú te creas gringo no siéndolo es problema tuyo. El que no quiere a su patria no quiere a su madre”, disparó Pérez. En su arremetida, acusó a Ávila de haber vivido bien en Cuba, lo llamó “señor ministro” y cerró con una frase que encendió más la polémica: “Qué bueno que tú me mencionaste, ahora tengo la excusa para dispararte directo al pecho, lambón. Tú eres cubano, no gringo”.

En otro video, donde Destino se defendía de las críticas, argumentó su vínculo con República Dominicana. “Con sus defectos y virtudes, amo mi tierra con el corazón. Ningún país está por encima de esa bandera”, dijo.

Compartió además su experiencia de infancia en un barrio pobre, criado entre carencias: “Pasé hambre, vi la mala educación del gobierno y la falta de oportunidades, pero aun así, esa tierra está en mi alma”.

Un conflicto con historia: “Voy por ti, Eliécer”

Esta no es la primera vez que ambos se enfrentan públicamente. En abril, Destino amenazó con revelar ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el presunto pasado comunista de Ávila cuando este era estudiante en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) en Cuba.

“Tú pertenecías al Partido Comunista. Yo tengo pruebas. Mañana voy por ti, Eliécer”, dijo en tono sarcástico, mientras aludía a las deportaciones de exmilitantes comunistas que han solicitado asilo en EE.UU.

Aquellas declaraciones causaron indignación entre cubanos del exilio, pero también despertaron cuestionamientos sobre el historial político de figuras públicas que hoy se presentan como opositores.

