Destino lanza fuerte mensaje a latinos que exaltan EE.UU. y reniegan de sus raíces

El youtuber dominicano Dany Pérez, conocido en redes sociales como Destino Tolk o Destino Positivo, ha sacudido las redes sociales con un mensaje directo y sin filtros para aquellos latinos que, tras emigrar, olvidan sus raíces y desprecian sus países de origen mientras idealizan a Estados Unidos u otras naciones extranjeras.

“La gente tiene que dejar de ser lambón...”, comienza diciendo el artista, aludiendo con firmeza a quienes colaboran con las autoridades migratorias o se sienten superiores por haber adquirido una ciudadanía extranjera.

Destino compartió que, pese a haber vivido muchos años en Europa y contar con un pasaporte francés, el cual obtuvo por conveniencia, según explicó, nunca ha dejado de ser dominicano ni de amar su tierra.

“Yo me hice nacional francés por conveniencia... pero si algo tengo claro es que yo soy dominicano, claro, con sus defectos y virtudes”, afirmó.

En referencia a Estados Unidos señaló: “Mañana puedo tener el pasaporte de este país, pero siempre seguiré siendo dominicano, claro, con su defecto y virtudes”.

Pero fue más allá. “Y cuando me encuentro en un país como este, como Estados Unidos, y veo a un cubano, un venezolano, un nicaragüense, me identifico con ellos, porque somos todos latinos. Dejamos nuestra tierra, nuestra familia, el barrio, para venir aquí a buscar mejores oportunidades. Entonces cuando algunos llegan y se creen más gringos que los propios gringos, haciéndole daño a su gente, chivateando a su gente, burlándose de su gente... eso se ve sucio y asqueroso”, declaró.

Desde otro frente y con la misma preocupación, el pasado fin de semana, Aly Sánchez hizo una pausa en su show en Miami para compartir una historia que la conmovió. Una cubana recién llegada por la frontera fue a verla y le agradeció por hacerla reír en medio del miedo y la incertidumbre.

Ese momento llevó a la actriz a cuestionar el rumbo del exilio cubano: “¿Cómo dejamos de preocuparnos por nuestros hermanos que llegan?”, se preguntó. La actriz, presentadora y comediante denunció que hay quienes “se alegran de la deportación de madres trabajadoras” y otros que “usan el número de ICE para chivatear”.

Aly también criticó duramente a los políticos cubanoamericanos que no han defendido a su comunidad. “El político que no responda a nuestros intereses no merece ser reelecto”, sentenció.

Sus palabras llegan justo cuando el cubanoamericano Enrique Tarrio, seguidor del presidente Donald Trump, ha encendido la polémica con el lanzamiento de una aplicación que convierte la persecución de inmigrantes en un negocio digital.

Tarrio, exlíder de los Proud Boys, presentó la semana pasada ICERAID, una plataforma que premia con criptomonedas a quienes denuncien a personas indocumentadas en EE.UU.

La aplicación, que utiliza inteligencia artificial para analizar fotos y datos de supuestos inmigrantes irregulares, ofrece pagos en $RAID por subir imágenes y ubicaciones, generando un mapa público de denuncias.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el peligro de esta herramienta, que incentiva la vigilancia ciudadana y podría fomentar represalias personales bajo el disfraz de patriotismo.