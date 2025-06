Alejandro Cuervo cuando intentan pagarle la cuenta con una tarjeta MLC en Miami: "Esto no pasa ni en Cuba"

El conocido barbero cubano Dorian Carbonell intentó jugarle una mala pasada a Alejandro Cuervo en Miami; en broma quiso pagarle la cuenta en una tienda con una tarjeta MLC y como era de esperarse esta no pasó por ninguna parte.

El actor cubano siguiéndole el juego intenta poner la tarjeta en cuanto equipo hay en la caja mientras la mujer que les cobra, al parecer también cubana, le dice entre risas “eso no te va a pasar”.

“Oye déjate de falta de respeto con la tarjeta MLC, muchacha”, le dice Dorian riéndose de su propia ocurrencia.

Alejandro aprovecha el momento para mostrar el estado algo deplorable de la tarjeta frente a la cámara: “Y este nylon qué tiene esto aquí. Esto no pasa ni en Cuba, mira esto”.

Aunque algunos de los seguidores de Dorian rieron con la ocurrencia de los amigos, pues esto de la tarjeta es una broma que el barbero ha hecho en otros países, las críticas no se hicieron esperar.

“Y este que hace aquí”; “Fuera de Miami”; “Cómo le podemos reír las gracias a estos comunistas vividores”; “¿Por qué no se burló así aquí en La Habana en la cara de los comunistas?”; “Payasos comunistas”; “Tantas mujeres con niños que han deportado y esta gente aquí, todos son unos doble moral”; “Que gente para venir a reírse de uno aquí, yo de verdad no entiendo”; “Vienen a buscar cositas pa’ llevarle a Canel. Mira aprovechen y cómprenle una cartera Gucci copia a la Machi”; “Esta gente siempre están en lo mismo, tenías que haberte burlado aquí, no allá”, comentaron algunos usuarios.

Desde que se conoció la llegada de Alejandro Cuervo a Miami los cuestionamientos han inundado las redes y la polémica está en su punto más álgido. Muchos lo tildan de comunista y de respaldar a la dictadura y se preguntan cómo pudo entrar a Estados Unidos en medio de un escenario tan complejo para los migrantes y con tantas amenazas de deportaciones.

