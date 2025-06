Mujer se lleva pertenencias de un desalojo en EE. UU. mientras la dueña observa atónita: "No le da pena nada"

Un video publicado en TikTok ha causado furor en redes sociales al mostrar a una mujer que, sin ningún tipo de pudor, se lleva varias pertenencias de una casa recién desalojada en Estados Unidos, mientras la dueña de la vivienda la observa desde el portal.

“Mira a la dueña de la casa mirándola y a ella no le importa nada. La dueña de la casa mirando porque desalojaron a los chinos esos que habían ahí y mira cómo la mira. A ella no le da pena nada. Lo que los muebles no caben en el carro, sino se van”, se escucha decir entre risas al hombre que grababa la escena, presuntamente esposo de la mujer.

El video fue subido por el marido de la cubana, @sandor.medinilla, y su mujer hurgando entre los objetos que fueron sacados de la vivienda, hasta que finalmente decide llevarse una bolsa con algunas cosas.

La escena, que parece sacada de una comedia urbana, provocó miles de comentarios y risas en redes sociales. Varios usuarios no solo se sorprendieron por la actitud despreocupada de la mujer, sino también por la voz y risa del hombre que graba, que muchos compararon con la del desaparecido reguetonero cubano El Taiger.

“Esa risa es idéntica a la de El Taiger”, escribió uno de los internautas, mientras otros bromeaban con frases como “Ni pena ni permiso” o “Parece que estaban esperando el desalojo”.

En medio del drama social que representa un desalojo, el video ofrece una mirada curiosa y hasta cómica de cómo algunas personas aprovechan estas circunstancias para rebuscar objetos desechados, aunque bajo la mirada incrédula de los propietarios.

