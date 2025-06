"No todo acabó cuando salió de Lawton y Luyanó": Cubano se gradúa de la ESO en España y emociona en TikTok

Un joven cubano se ha convertido en protagonista de un emotivo video viral tras participar en su ceremonia de graduación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en España. Las imágenes, compartidas por su madre en TikTok, han tocado la fibra de miles de usuarios que reconocen en él no solo un logro académico, sino también el símbolo de una historia migratoria de esfuerzo y superación.

“Graduándose de la ESO porque no todo acabó cuando salió de Lawton y Luyanó”, se lee en el texto que acompaña al video publicado por la usuaria Jeidy (@jeidy1674), madre del adolescente, quien aparece emocionado al subir al estrado durante una ceremonia celebrada en lo que parece una iglesia valenciana. La escena muestra al joven fundiéndose en un abrazo con una profesora en el estrado, mientras sus compañeros aplauden, y al fondo, en una pantalla, se proyectan rostros de la promoción.

En los comentarios, Jeidy da más detalles sobre su historia familiar. Cuenta que vivieron en Lawton, aunque son de Luyanó, en La Habana. La madre, quien ejerció como maestra durante nueve años en Cuba, asegura que emigraron hace apenas dos años y medio, y que su hijo ha cursado sus estudios completamente en valenciano. "Estos 2 años y medio fueron difíciles porque tuvo que alcanzar niveles educativos altos y en valenciano", escribió, destacando el esfuerzo del adolescente por adaptarse a un nuevo entorno lingüístico y académico. “Ahora comienzan las bases para su futuro profesional. Solo es ponerle empeño y enfoque”, añadió.

El video ha desatado una oleada de reacciones de otros cubanos que se identifican con la historia. Varios usuarios compartieron que también se han graduado en España o que sus hijos lo han hecho recientemente. “Yo también me gradué de la ESO con 48 años”, comentó una mujer. Otra madre relató que su hija, llegada a España con siete años, acaba de terminar sus estudios con excelentes resultados. Para muchos, el logro del joven representa una victoria colectiva. “Felicidades, a eso salimos de Cuba, a que nuestros hijos tengan un futuro mejor”, escribió una usuaria. Otros destacaron el valor de no olvidar las raíces: “Cuando veo triunfar a un cubano, me da tanta alegría que me parece que es como mío”.

Además de la emoción, el video ha sido leído como un acto de afirmación cultural, con múltiples referencias al orgullo de ser de Lawton, Luyanó y del municipio Diez de Octubre. La autora del video, por su parte, respondió: “Me siento muy afortunada de tenerlos en un lugar lleno de oportunidades, donde con esfuerzo pueden lograr lo que quieran”.

Esta historia se suma a otras recientes que también han conmovido a la comunidad cubana. En julio de 2024, una joven cubana se graduó en España luciendo la bandera nacional como homenaje a sus raíces. Un mes antes, otra joven, Layra Valdés, se graduaba en la Escuela de Medicina Dental de Harvard, dedicando su triunfo a sus padres inmigrantes. También en Florida, una adolescente celebró su graduación escolar con una banda con la bandera cubana, mientras otro joven agradecía públicamente a sus padres por haberle permitido convertirse en el primer ingeniero universitario de su familia en Estados Unidos.

La viralidad de estas escenas confirma que, para muchos jóvenes cubanos en la diáspora, alcanzar una meta académica en el extranjero va mucho más allá del diploma. Es una forma de reivindicar el origen, honrar el sacrificio familiar y proyectar esperanza. Y es también, como escribió Jeidy, un acto de fe: “Solo por ellos habrá valido la pena siempre tanto sacrificio”.

