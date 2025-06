Trump lanza mensaje al mercado petrolero y pide mantener los precios bajos

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump pidió este lunes al mercado petrolero mantener bajos los precios del petróleo.

“¡Mantengan bajos los precios del petróleo! ¡Estoy vigilando! Están cayendo en las manos del enemigo. ¡No lo hagan!”, comentó Trump en su red social Truth Social.

Truth Social

El bombardeo estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes y la amenaza del régimen de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de petróleo, han provocado un ligero aumento de los precios del hidrocarburo en los mercados mundiales este lunes.

Trump dedicó también un escueto mensaje a su Departamento de Energía: “DRILL, BABY, DRILL!!! And I mean NOW [¡Perforen! Y me refiero a: ¡ahora!]!!!”.

Ayer, trascendía que el parlamento iraní aprobó cerrar el Estrecho de Ormuz, una medida que se tomará cuando sea necesaria, según el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, sobre el que pesa la decisión final al respecto.

Lo más leído hoy:

Se trata de un paso marítimo por el que se transporta el 20% del petróleo y un 30% del gas natural licuado que abastece a todo el mundo.

Además, países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait dependen de este paso para exportar sus hidrocarburos, precisa Reuters.

Este lunes se conoció que Irán lanzó múltiples misiles contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente este lunes, en represalia por los bombardeos a sus tres instalaciones nucleares , según informaron a Axios un funcionario israelí y otro árabe.

De acuerdo con esas fuentes, al menos diez misiles fueron dirigidos hacia Catar y al menos uno hacia Irak.

La Casa Blanca y el Departamento de Defensa confirmaron a Axios que estaban al tanto de “amenazas potenciales” contra la base aérea de Al Udeid en Catar, y que monitorean de cerca la situación.

Explosiones fueron escuchadas en la capital catarí, Doha, este lunes por la noche, y en redes sociales circularon videos que mostraban sistemas de defensa aérea activados.

Preguntas frecuentes sobre el mensaje de Trump al mercado petrolero y la crisis en Medio Oriente