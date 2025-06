ICE detiene a esposa de veterano de la Marina en plena cita para conseguir su green card

Vídeos relacionados:

Adrian Clouatre, veterano de la Marina de Estados Unidos, enfrenta un drama personal que pone en evidencia la dura aplicación de las políticas migratorias bajo la administración Trump.

Su esposa Paola, de 25 años y madre de sus dos hijos, fue arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio del proceso para regularizar su estatus migratorio.

Paola, mexicana que ingresó al país siendo menor de edad y solicitó asilo junto a su madre, fue detenida el 27 de mayo en una cita de rutina con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para conseguir su green card.

Adrian dijo a AP que su esposa tenía una orden de deportación emitida en 2018, pero que ella lo desconocía y que nunca desafió intencionalmente la ley: "Ella llegó siendo niña, no sabía de ninguna orden. Si lo hubiera sabido, no estaría aquí".

Los agentes la esposaron en el mismo edificio gubernamental donde esperaba avanzar en su proceso de solicitud de residencia permanente que inició el año pasado.

La pareja, padres de dos niños (el mayor no llega a los dos años y una bebé de tres meses), presentaron una moción para que un juez de inmigración reabra el caso de la orden de deportación de Paola.

Mientras esperan una respuesta, Adrian, veterano con discapacidad, debe hacer un viaje de ida y vuelta de ocho horas desde su casa hasta un centro de detención rural de ICE en Monroe, Luisiana, para ver a la joven.

El caso no es aislado. Las directrices actuales exigen a los oficiales de inmigración imponen metas de arrestos diarias, lo que ha reducido significativamente la discrecionalidad en casos sensibles, como los de familias de militares.

Expertos señalan que prácticas que antes protegían a estas familias han sido eliminadas, y ahora incluso quienes buscan regularizar su situación pueden ser detenidos y deportados sin contemplaciones.

"Es una forma terrible de tratar a un veterano", expresó Carey Holliday, exjuez de inmigración y abogado de los Clouatre.

El reclamo de los Clouatre se suma a otros similares, como el de Shirly Guardado, esposa del sargento Ayssac Correa, deportada a Honduras en mayo mientras tramitaba su residencia legal bajo el programa de Protección para Inmigrantes Vinculados a Militares (PIP).

Guardado, madre de un niño estadounidense, fue arrestada sin orden judicial y deportada sin audiencia, justo el día de su cumpleaños.

Su esposo, ahora solo en Estados Unidos, enfrenta una decisión desgarradora: seguir sirviendo a un país que separó a su familia, o abandonar su carrera militar para reunirse con ellos en el extranjero.

Ambos casos reflejan la creciente desconexión entre la política migratoria y valores como el respeto a la familia y el compromiso con quienes defienden a Estados Unidos.

"Me siento completamente decepcionado. Siento que el país al que tanto le he dado me ha apuñalado por la espalda", recalcó el militar.

