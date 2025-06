Alejandro Cuervo mientras pasea en bote por las aguas de Miami: "Es corta para vivirla según las expectativas de los demás"

El actor cubano Alejandro Cuervo ha compartido en redes sociales varias imágenes que lo muestran disfrutando de un paseo nocturno en bote por las aguas de Miami, en medio de una visita que ha generado polémica en la comunidad cubana del exilio.

En las fotografías se le ve relajado y al timón del bote mientras de fondo se observan las y edificios de la ciudad.

Cuervo acompañó las instantáneas con un mensaje directo y que no pasó desapercibido: “Es corta para vivirla según las expectativas de los demás”, una frase que sugiere su intención de vivir la vida a su manera, sin prestar atención a las críticas externas.

En otro video publicado en redes, el actor aparece acompañado de varios amigos que lo reciben en Miami con abrazos, sonrisas y brindis, dejando claro que se encuentra en una estancia de disfrute y desconexión.

Sin embargo, su presencia en Estados Unidos no ha estado exenta de controversia. En los últimos días, numerosos usuarios han cuestionado en redes sociales que se le haya permitido la entrada al país, en un contexto migratorio especialmente sensible, con miles de cubanos enfrentando procesos de deportación. No son pocos los que lo acusan de simpatizar con el régimen cubano, generando un encendido debate.

Alejandro también publicó un video en Flamingo Theater Bar, donde disfrutó de un concierto de El Niño y La Verdad. Allí compartió con amigos y se dejó fotografiar con varios fanáticos que se le acercaron con entusiasmo.

