Alejandro Cuervo dice si se quedará en Estados Unidos o regresa a Cuba

El actor cubano Alejandro Cuervo despejó las dudas sobre su futuro inmediato, aclarando por fin si se quedará en Estados Unidos, tras su reciente viaje donde ha sido cuestionado por parte del exilio cubano en Miami, o si regresará a Cuba.

Desde el aeropuerto de Miami, antes de volar a Nueva York, Cuervo respondió a preguntas del periodista Javier Díaz, de Univisión, entre ellas si permanecerá en suelo estadounidense.

Pese a los rumores y especulaciones, Cuervo aseguró que no tiene intención de emigrar a Estados Unidos por el momento y que regresará a Cuba en los próximos días.

Respecto a las condiciones de su entrada al país explicó: “Una visa de turismo como cualquier otra. Me presenté como muchos artistas, muchas personas. Sabemos la situación migratoria lamentable que existe, las restricciones que hay para los cubanos, pero me presenté como un turista más, con todo mi récord, con muchos países donde yo he viajado”, explicó el actor.

“Yo soy un artista que no he hecho otra cosa en mi vida que trabajar por mi familia, porque amo mi trabajo”, dijo.

Cuervo reconoció que la situación en la isla es crítica. “Cuba está en un momento terrible, no es un secreto para nadie: problemas económicos, sociales, políticos. Yo soy artista, soy actor, yo nunca trataría de tomar una decisión que pueda ir en contra de mí y de mi familia y que repercuta directamente. Simplemente trabajo, trabajo bien, trabajo duro, con los negocios que he logrado, que han sido poco a poco”, añadió.

Sobre las críticas que ha recibido desde sectores del exilio cubano, el actor expresó: “A mí en Cuba nadie me dice lo que tengo que decir. Yo sé perfectamente lo que tengo, lo que puedo y lo que no debo decir, eso lo sé, porque sé las circunstancias y dónde vivo y cómo funciona mi país. Sin embargo, llego a Estados Unidos y me están esperando con una consigna: dila o eres mi enemigo”, comentó.

