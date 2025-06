Cuba a un paso del colapso eléctrico con déficit cercano a 1,800 MW

Vídeos relacionados:

La crisis energética que asfixia a Cuba se profundiza con cada jornada. Este lunes 24 de junio, la Unión Eléctrica (UNE) informó que el país volvió a sufrir apagones durante las 24 horas del día anterior y la madrugada de hoy.

La víspera, según la empresa estatal, la máxima afectación reportada fue de 1,760 MW a las 10:00 p.m., una cifra inferior a la pronosticada, pero que se acerca peligrosamente a los picos históricos registrados en los últimos meses.



Aunque las autoridades insisten en que la situación mejorará de cara al verano, los números, la llegada del momento más caluroso del año y el clamor ciudadano dicen lo contrario.

A las 7:00 a.m. de este martes, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1,760 MW, con una demanda de 3,050 MW, lo que generó un déficit de 1,305 MW.

Para el horario pico nocturno, se estima una afectación de 1,790 MW, con una demanda máxima proyectada de 3,550 MW y sin respaldo suficiente, pese a la entrada prevista de apenas 70 MW desde la unidad 1 de la CTE Santa Cruz.

Las averías y mantenimientos persisten: están fuera de servicio seis unidades térmicas, y 96 centrales de generación distribuida permanecen apagadas por falta de combustible. Otros 97 MW están afectados por carencia de aceite en los motores, elevando el daño total en ese segmento a 885 MW.

Mientras tanto, los 16 parques solares fotovoltaicos entregaron 1,756 MWh, una cifra simbólica ante la magnitud del déficit.

“Cada día estamos peor”

En las redes sociales, el malestar popular no deja espacio para la ambigüedad. “Los cubanos somos zombis que caminamos por inercia”, escribió un usuario en los comentarios a la publicación en Facebook de la nota informativa de la UNE, tras denunciar apagones de más de 18 horas.

Una usuaria de Las Tunas denunció que en esa provincia llevan “noches enteras sin corriente”, y un internauta resumió el sentimiento colectivo: “Nos están matando lentamente”.

Otros ironizaron sobre el supuesto plan de mejoría anunciado por el gobierno: “Vamos avanzando, cada día más cerca de los 2,000 MW de déficit”, dijo una cubana. “Hasta cuándo tenemos que resistir”, preguntó otra, describiendo la pérdida de alimentos y el sufrimiento por el calor y los mosquitos.

Desde Cienfuegos, un usuario denunció más de 32 horas sin electricidad. “¿Dónde están los que prometieron que solo serían 18 horas?”, preguntó indignado. En Santa Cruz del Sur, otro reclamó que “ni el aceite ni el combustible aparecen, pero el discurso es el mismo”.

Desgaste colectivo

La UNE repite partes idénticos cada día, lo que ha llevado a usuarios a calificar los reportes como “copia y pega”. La falta de transparencia, las promesas incumplidas y el silencio de los funcionarios públicos aumentan la rabia popular.

“Lo único que mejora es el desgaste del pueblo”, comentó una internauta. “Esto no tiene freno”, añadió otra, mientras una tercera preguntó si esta será “la vida que nos queda en este país”.

Cortes eléctricos en La Habana: Programación oficial para este lunes

La Empresa Eléctrica de La Habana publicó la programación oficial de afectaciones por déficit de generación para este lunes 24 de junio, confirmando la continuidad de los apagones prolongados en la capital, en medio del colapso energético que vive el país.

De acuerdo con el cronograma compartido en la cuenta de Facebook de la entidad estatal, los bloques afectados serán los siguientes:

Bloque B3: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Bloque B4: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bloque B5: de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Bloque B1: de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Bloque B2: de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Además, advirtió que si las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lo exigen, se podrán extender las afectaciones después de la medianoche, repitiendo la misma secuencia de bloques, pero comenzando por aquellos circuitos que no fueron afectados en el horario regular. En este caso, se estima que la afectación adicional podría durar hasta una hora por bloque.



La nota oficial también recuerda que los usuarios que no se vean reflejados en esta programación podrían estar sufriendo una avería técnica, y sugiere comunicarse con los canales de atención institucional, aunque reconoce implícitamente la dificultad para atender a todos los casos.

Esta planificación no contempla las afectaciones reales por déficit de generación nacional, que ya superan los 1,700 MW diarios y han dejado a numerosos municipios habaneros con interrupciones de más de 24 horas seguidas, como han denunciado múltiples usuarios en redes sociales.

La incertidumbre, la saturación del sistema y la incapacidad de respuesta a tiempo completan un escenario en el que la rotación de bloques deja de tener sentido, cuando cada vez más zonas se encuentran sin energía durante más tiempo del estipulado oficialmente.

Sin salida visible

Con apagones extendidos por más de un día en muchas zonas del país, y con la promesa oficial de mejoras “para el verano” convertida en un lugar común, Cuba se aproxima a un colapso eléctrico total. Los ciudadanos ya no creen en los partes técnicos, ni en las promesas de las autoridades, ni en las cifras. Solo en su cansancio.

“Cada día es peor que el anterior. No hay solución, no hay voluntad, no hay respeto”, concluyó una usuaria. En ese clima de desesperanza, la luz en Cuba no solo falta en los hogares: también se ha apagado en la fe de su población.