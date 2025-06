"¿El sueño americano es comprar casa?" Cubana en EE.UU. reflexiona

¿Comprar o no casa en EE.UU? Cubana reflexiona sobre el sueño americano

Una cubana radicada en Estados Unidos ha encendido el debate en TikTok al cuestionar uno de los pilares del llamado “sueño americano”: la compra de una vivienda propia. En un video publicado en la plataforma, @yanimg30 respondió a un comentario que le sugería mudarse “para tu propia propiedad” y no seguir pagando renta, afirmando que “eso es lo que todo el mundo quisiera, si todo el mundo pudiera hacer eso no existieran las grandes compañías de renta”.

La joven explicó que no se guía por el estigma social de que a cierta edad se debe tener casa propia. “El sueño americano es ganar lo suficiente sin que sea una piedra en el zapato el pago de ese mortgage”, dijo con firmeza.

“El sueño americano es pagar esa propiedad pero también seguir con una vida, poder salir dignamente, humildemente, ir a comer a un restaurante, poder vacacionar también. El sueño americano es también poder acostarte en la almohada y que no te quite el sueño ese pago”, añadió en su reflexión.

También criticó el endeudamiento excesivo y la manipulación de ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para obtener préstamos. “No engañar a la IRS para no decirle que ganas más de lo que realmente ganas, cuando te estás engañando tú mismo, porque no vas a poder pagar el préstamo”, expresó.

En cuanto a la economía familiar, señaló que, en su opinión, no es necesario juntar los salarios en pareja para acceder a una vivienda. “Yo soy de la persona que cree que el matrimonio, porque sea matrimonio, no tenemos que juntar el salario de los dos para pagar la propiedad. Uno de los dos tiene que ganar lo suficiente para pagar la propiedad y los gastos de la casa, para entonces no vivir apretado”.

El video generó numerosas reacciones entre los usuarios, que coincidieron en que el sueño americano no es igual para todos. “Ese sueño no es el de todo el mundo”, comentó una seguidora. Otra señaló: “Para mí el verdadero sueño americano es tener tu propio negocio y estar bien económicamente”. También se apuntó que en ciudades como Miami los altos precios de las viviendas y lo obsoleto de muchas construcciones hacen que alquilar siga siendo una alternativa válida. “Las rentas te dan libertad”, opinó otra usuaria.

Testimonios cruzados: ¿sueño cumplido o error costoso?

La reflexión se suma a otros testimonios de cubanos que viven en Estados Unidos y que también han compartido su experiencia sobre la compra de vivienda. En mayo pasado, una joven celebró la adquisición de su primera casa tras vivir tres años en un tráiler. “Gracias a que me esforcé y viví aquí 3 años en este tráiler, hoy me estoy despidiendo del tráiler”, dijo al mostrar su nuevo hogar en redes sociales.

Sin embargo, no todas las historias terminan con éxito. Una cubana explicó que, tras comprar su casa en 2024, llegó a considerar la decisión como “el peor error de su vida”. “Ninguna vale lo que te están pidiendo y nadie te lo dice”, aseguró. “Hubiera sido más inteligente habernos quedado donde estábamos en la renta”. También reveló que sus impuestos subieron en más de mil dólares por mejoras en la zona, lo cual nadie le había anticipado.

Otro cubano, que compró una casa de 600.000 dólares en Pembroke Pines, descubrió después que necesitaba remodelaciones mayores, perdió el seguro del hogar y enfrenta ahora pagos mensuales de hasta 5.000 dólares. “Está duro”, confesó en su testimonio en TikTok.

En paralelo, otros creadores han compartido consejos para quienes buscan establecerse en Estados Unidos. Uno de ellos advirtió: “El Yuma es el país del estrés... No te metas en deudas que no puedes pagar”.

La discusión sobre si es mejor alquilar o comprar una casa continúa dividiendo opiniones. Para muchos, la propiedad sigue siendo un símbolo de éxito y estabilidad. Para otros, como la joven cubana que compartió su reflexión viral, el verdadero sueño americano podría ser vivir con tranquilidad financiera y sin deudas que quiten el sueño.

