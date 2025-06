"Lloré como nunca": Zajaris Fernández se desmorona al hablar del momento más triste de su vida

La actriz cubana Zajaris Fernández se quebró emocionalmente durante una reciente entrevista en el podcast llamado Esto no es un Podcast, al rememorar el momento más doloroso que ha vivido: su salida de Cuba.

“Chico, yo creo que el momento más triste que he tenido en mi vida fue cuando me fui de Cuba. Me sentí triste, sí. Me quería ir, pero uno se quiere ir porque uno sabe que hay un mundo por ahí que ni siquiera te imaginas”, confesó visiblemente afectada.

Zajaris explicó que su decisión de emigrar estuvo cargada de ilusión, pero también de un profundo desarraigo que hasta día de hoy le sigue tocando emocionalmente.

“Tú piensas también que vas a llegar a un lugar donde vas a vivir las cosas de otra forma. Porque el que vive en Cuba vive en dictadura. La gente que vive en dictadura ignora todo, todo. Entonces uno piensa cuando vive en Cuba que en el yuma el dinero se da en las matas, en los chicles. Eso es lo que uno cree. Y después cuando vienes, te toca el proceso de chocar con lo que es la vida”, relató.

La actriz, quien emigró con 24 años, recordó con dolor los vínculos que dejó atrás. “Yo no vine chiquita. Yo tenía un esposo, yo estaba casada, tenía una perra. Yo me acuerdo cómo la dejé y todo. Y cuando piensas en ese momento…”, dijo casi entre lágrimas.

A pesar de la dureza del proceso migratorio, Zajaris también compartió cómo ese cambio de vida le dio la oportunidad de crecer: “Empiezas a saber que cuando trabajas y te esfuerzas, tienes hasta donde tú quieras. No tienes límites. Pero imagínate desarraigarte”.

