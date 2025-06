“Pon cara de que no lo quieres comprar”: Cubana da consejos para comprar carro nuevo en EE.UU. sin caer en trampas

Una cubana residente en Estados Unidos ha causado sensación en TikTok tras publicar un video donde comparte consejos claros y directos para comprar un carro nuevo sin ser víctima de los abusos más comunes en los concesionarios. La usuaria, conocida como Yanet-Atlanta (@yanetatlanta), relató su experiencia al adquirir su primer vehículo y, con tono irónico, comenzó diciendo: “La gente cree que comprarse un carro en Estados Unidos es llegar al dealer y decir ‘hola, ¿tienes un carro para mí?’… justo ahí es donde te van a clavar”.

La joven recomienda llegar preparado, con un préstamo aprobado desde una credit union, conocer el modelo exacto que se quiere y contactar previamente al vendedor mejor valorado. “Cuando tú llegues al dealer ya tú vas a tener el carro que tú quieres y el vendedor que tú quieres que te atienda”, explica. Entre sus claves también está mantener una actitud fría al ver el carro, aunque sea el deseado: “Tú vas a mirar el carro con tremenda cara de asco… no muestres felicidad ni digas que es el carro de tus sueños”.

Otro punto que remarcó fue la importancia de no aceptar todo lo que ofrece el financista: “La idea es que te roce, no que te desviva”, comentó entre risas, al hablar de seguros y garantías innecesarias que encarecen el contrato. También aconseja preguntar por las tasas de interés que ofrece el dealer antes de mencionar que ya se tiene un préstamo aprobado, para obligarlos a competir con mejores condiciones.

Su publicación fue recibida con entusiasmo por miles de usuarios. “Este video vale oro”, escribió una seguidora. “Estoy pagando 24 mil dólares por un carro del 2017… esa fue la novatada del siglo”, confesó otra. Muchos comentaron entre risas que “fueron mordidos por un megalodón” en lugar de un simple vendedor, y otros agradecieron los consejos por ayudarles a negociar sin miedo. “Si hubiese sabido esto hace diez años…”, lamentó más de uno.

El tema del GAP insurance, un seguro que cubre la diferencia entre el valor del auto y lo que se debe si ocurre una pérdida total, generó fuerte debate. Algunos lo consideran esencial: “Gracias a eso no tuve que pagar nada cuando choqué”, mientras otros, como la propia Yanet, lo ven como negociable si se dio una entrada alta. La sección de comentarios se llenó de anécdotas, advertencias y consejos cruzados sobre cómo evitar errores caros al financiar un auto.

También hubo muchas preguntas sobre las credit unions. Algunos no sabían qué eran; otros pidieron que hiciera un video explicativo. “¿Eso es como Credit Karma?” preguntó una usuaria, a lo que varios respondieron: “No, eso es solo para mirar el crédito. El credit union es un banco, pero sin fines de lucro. Por eso te da mejores tasas”. Otros compartieron comparaciones: “Fui al CU y me ofrecieron 10%. En el dealer me dieron 4.99%”.

Lo más leído hoy:

La cubana no es nueva en ofrecer consejos financieros desde la experiencia. En otras ocasiones ha explicado cómo manejar las tarjetas de crédito si estás empezando, cómo hacer un presupuesto para ahorrar o cuánto paga mensualmente por su vivienda. Sus publicaciones suelen tocar fibras sensibles en la comunidad cubana que intenta adaptarse a la vida en EE.UU., sin caer en trampas del consumo.

Yanet forma parte de una generación de creadores que ha encontrado en TikTok una forma de compartir conocimientos útiles para otros migrantes. En ese mismo camino han estado otros cubanos que han elegido alternativas distintas, como Elieser, en Texas, quien defendió su viejo Toyota Camry del 2005 diciendo con orgullo: “Es mío y no le debo nada a nadie”. O como Ilianys, en Houston, que lavaba su carro con una sonrisa y decía: “¿Tienes un transporteichon? Sí, pero es mío mío, con papeles y to’”.

Mientras algunos apuestan por carros del año financiados, otros celebran tener autos modestos pero pagados. El verdadero punto en común no parece ser el modelo del vehículo, sino el deseo de vivir con libertad financiera y no dejarse llevar por las apariencias.”

Consejos para Comprar un Carro Nuevo en EE. UU.