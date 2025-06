Claudia Artiles responde a críticas de una seguidora: "Soy una leona y por mi hijo soy capaz de rugirle a cualquiera"

La influencer cubana Claudia Artiles volvió a encender las redes tras responder con contundencia a una crítica que recibió en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

“Ay niña, no te soporto cómo te haces la mosca muerta detrás de tu hijo”, le escribió una seguidora, cuestionando su actitud como madre. Sin perder la calma, pero dejando claro su carácter, Claudia no dudó en defenderse.

“¿Para qué tú pierdes el tiempo siguiéndome? Mosquita muerta no, yo soy una leona, y por mi hijo soy capaz de rugirle a cualquiera que se siente con el derecho de opinar sin conocerme, eso es número uno. Número dos, para qué me sigues si no me soportas, tú eres masoquista”, expresó en un video compartido en sus historias.

Captura Instagram / Claudia Artiles

La también pareja del influencer Ultrack ha sido blanco de duras críticas en los últimos días, luego de que en un live en TikTok mostrara cómo vigilaba a su hijo Marlon, quien tiene necesidades especiales, desde una cámara mientras él estaba solo en la cocina. La escena desató una avalancha de cuestionamientos sobre su rol como madre.

Claudia, sin embargo, ha preferido encarar los ataques en lugar de ignorarlos, dejando claro que no permitirá que la juzguen sin conocer su realidad.

