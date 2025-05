"Estás bajo alguien que quiere brillar más que tú": Le dicen a Claudia Artiles sobre su relación con Ultrack y esta responde

Claudia Artiles ha vuelto a dejar claro que no está dispuesta a permitir que cuestionen su valor ni su relación con el creador de contenido e influencer Ultrack. La joven cubana respondió tajantemente a un comentario que sugería que había perdido su brillo desde que está junto a él.

“Mimi cómo te has apagado, se está notando que estás bajo alguien que quiere brillar más que tú, pero bueno lo aprenderás en el camino bendiciones”, le escribió una usuaria en TikTok.

La respuesta de Claudia no se hizo esperar. A través de un video, desmanteló la crítica con un mensaje cargado de autoestima.

“Te voy a responder tu duda, sabes por qué, porque muchas personas piensan como tú. Número uno, ningún hombre le quita el brillo a una mujer. La mujer que se deje quitar su brillo es porque no tiene ni autoestima ni amor propio”, aseguró con firmeza.

“Yo estoy donde tengo que estar, feliz, por qué, porque Ultrack me ama, Ultrack me respeta, me ayuda a crecer, me ayuda a ser mejor persona, estoy rodeada de personas que me aportan, estoy enfocada en cosas que, simplemente desde afuera no se ven, pero yo no he dejado de brillar, simplemente dejé de brillar donde no hacía falta. A lo mejor para tu perspectiva yo no estoy brillando pero para otras personas sí lo estoy”.

Muchos de sus seguidores, sin embargo, siguen sin estar de acuerdo con ella. En casi cada publicación que hace en redes sociales, aparecen usuarios cuestionando su vínculo con Ultrack y sugiriendo que él “le resta” en lugar de sumar.

No obstante, la joven se ha mantenido firme en su discurso: está con quien la hace feliz y no permitirá que la percepción ajena defina su realidad.

