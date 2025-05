¿Claudia Artiles embarazada? La Diosa se va de lengua en plena directa y Ultrack reacciona: "Nos fuimos virales"

Las redes están que arden, en plena transmisión en vivo que compartían La Diosa, Ultrack y su novia Claudia Artiles un comentario de la cantante ha puesto patas arriba a la comunidad que los sigue y las especulaciones no se han hecho esperar.

Mientras Claudia hablaba de las pocas horas de sueño que le permite su hijo Marlon, quien se duerme muy temprano y ya a las seis de la mañana está despierto, un comentario aparentemente fortuito de La Diosa desencadenó la debacle.

“Di tú cuando vayas a empezar otra vez”, dijo La Diosa. Sus palabras fueron interpretadas de varias maneras, Claudia podría estar embarazada, estaría buscando un bebé o simplemente es una estrategia bien planeada para dar más de qué hablar en las redes.

Cuando La Diosa soltó la bomba, Claudia se hizo la despistada con un “empezar qué”, luego se puso un dedo en los labios en señal de silencio y hasta pausó el live.

Ultrack fue el que retomó la transmisión: “A ti se te va la lengua a cada rato. Qué cosa más grande, las malas lenguas. Ño, nos fuimos virales pa’ la ping*”.

La cantante, por su parte, se mostraba apenada, supuestamente por decir algo que no le correspondía.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero muchos coinciden en que todo es una estrategia para generar contenido: “Eso es para que la gente tenga otro tema de qué hablar, ya no saben qué inventar para monetizar”; “Eso se ve que es contenido”; “No se dan tiempo a conocerse y ya salen embarazadas”; “Se merecen un Oscar”; “Eso lo hicieron para que sigan hablando de ellos”; “Si es verdad queda demostrado que Claudia no tiene cerebro. Pero creo más que es promoción”; “Si es cierto, bendiciones”; “Ellos quieren opacar la noticia de que Amada ya decidió publicar a Celle. Cuál de los tres más sobreactuados no pueden estar”; “Todo es contenido ya lo dijo Ultrack nos fuimos viral esa gente todo lo que hace es show y no los critico lo están haciendo bien porque les funciona”; “Sea verdad o mentira, no pasa nada, marido tiene, techo tiene y ninguno de ustedes se lo va a mantener”; “Al final del día ese es el maletín de ellos y nadie se los va a criar. Un hijo siempre es una bendición. Ellos sabrán lo que hacen”.

