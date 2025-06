Amplio respaldo a Rosa María Payá tras ataques del MINREX por su nombramiento en la CIDH

Vídeos relacionados:

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba, que califica de "mercenaria" a Rosa María Payá Acevedo tras su elección como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), provocó una ola de reacciones en redes sociales.

La publicación del documento en la cuenta de Facebook de la cancillería del régimen cubano fue contestada por más de 250 usuarios en menos de 24 horas, quedando expuesta la opinión de la sociedad civil, mayoritariamente de respaldo a la activista cubana.

Captura de pantalla Facebook / Cancillería de Cuba

En total, se analizaron más de 250 comentarios realizados por usuarios en la publicación del MINREX. De ellos, aproximadamente un 60 % expresaron apoyo directo al nombramiento de Payá Acevedo o rechazo al discurso del régimen, un 29 % se alinearon con la posición oficial del gobierno cubano, y el 11 % restante se consideró neutral o ambiguo.

Esta proporción confirma una tendencia mayoritaria de respaldo a la activista entre quienes interactuaron con el contenido oficial publicado en redes sociales, que se vio reflejado también en otras cuentas de perfiles oficialistas en X e Instagram.

Pese a los esfuerzos del régimen cubano por deslegitimar la figura de Payá y cuestionar el proceso que la llevó a su nuevo cargo, la mayoría de los comentarios en la publicación oficial reflejaron un rechazo al discurso del régimen y un reconocimiento a la labor de la opositora como defensora de los derechos humanos en Cuba.

Comentarios críticos contra el MINREX, irónicos con el contenido del comunicado y contundentes en defensa de Payá Acevedo inundaron el hilo, dejando claro el sentir de una parte significativa del exilio y de cubanos dentro y fuera de la isla.

“Felicidades a Rosa María Payá”, escribieron varios usuarios, algunos de ellos añadiendo calificativos como “digna”, “valiente” y “orgullo cubano”. Otros ironizaron sobre la reacción del gobierno: “Si tanto les molesta, es porque ella está haciendo las cosas bien”.

Uno de los comentarios más compartidos resumía el sentir general: “Critican a Rosa María Payá pero no tienen luz, no tienen comida, no tienen libertad. ¿Quién es el verdadero problema aquí?”. Otro agregaba: “Mercenario es el que cobra por callar mientras el pueblo sufre. Payá alza la voz por millones”.

La indignación se manifestó también en forma de preguntas directas al MINREX: “¿Por qué se preocupan si Cuba no pertenece a la OEA?”, o “¿Por qué les duele tanto si, según ustedes, ella no representa nada?”. Estas intervenciones reflejan no solo el rechazo a la narrativa oficialista, sino también una creciente conciencia crítica entre los internautas.

Incluso quienes no se identificaban abiertamente como seguidores de la activista reconocieron la hipocresía en el comunicado gubernamental: “Hablan de derechos humanos pero no dejan expresarse libremente a su propio pueblo. El discurso se les cae solo”, apuntó otro usuario.

Frente a la acusación del gobierno de que Payá Acevedo no tiene conocimientos suficientes en materia de derechos humanos, varios usuarios contraatacaron: “¿Y qué sabe el régimen de derechos humanos? ¿Encerrar y golpear manifestantes cuenta como experiencia?”.

La ironía y el sarcasmo fueron constantes en los comentarios, muchos de los cuales ridiculizaron el tono del comunicado y lo calificaron de “rabieta oficial”.

Hubo también quienes contextualizaron el nombramiento de Rosa María Payá como una victoria simbólica frente al autoritarismo. “Hoy Cuba tiene voz en la CIDH, aunque al régimen le duela. Su nombramiento es una bofetada a los que han intentado silenciarla toda su vida”, expresó un usuario.

Otro escribió: “La hija de Oswaldo Payá hoy levanta la bandera de los derechos humanos desde un lugar donde se escucha. Y eso molesta”.

Algunos comentarios reflejaron frustración, pero también esperanza: “66 años de dictadura y todavía tienen la cara de hablar de derechos humanos. Que Rosa esté ahí es una esperanza para nosotros”. Y no faltaron los que vieron en la reacción del régimen una señal de debilidad: “Cuando más chillan es cuando más temen”.

Mientras el MINREX insiste en su narrativa de confrontación, la reacción popular evidencia que, lejos de deslegitimar el nombramiento, los ataques han generado un efecto contrario: amplificar el respaldo ciudadano a la figura de Rosa María Payá Acevedo y reforzar su legitimidad como representante de la lucha por los derechos humanos en Cuba.

En medio de la censura, la represión y la precariedad que viven millones de cubanos, el nombramiento de Payá Acevedo ha encendido un nuevo espacio de representación internacional para las voces críticas del régimen. Y, según se desprende de los comentarios, muchos celebran esa victoria como propia.