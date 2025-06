Un junte explosivo y muy esperado: Gente de Zona estrena "Talentazo" junto a Chocolate MC

Gente de Zona ha lanzado este viernes su esperado tema “Talentazo”, una colaboración con el reguetonero cubano Chocolate MC, que forma parte del álbum Reparto by Gente de Zona, con el que el dúo se adentra de lleno en los códigos del reparto.

Aunque Chocolate MC se encuentra actualmente en prisión y no podrá disfrutar en libertad del recibimiento del público, sus seguidores ya celebran esta unión de pesos pesados del género urbano cubano.

El videoclip, estrenado junto al tema, ha generado gran expectativa entre los fanáticos del reparto, quienes ven en esta colaboración una mezcla potente de estilos y trayectorias que no deja indiferente.

En su parte del tema, el Choco suelta versos cargados de vivencias personales con un toque de crítica: "Tú no me querías cuando no tenía / Tú me quiere’ mucho ahora porque yo tengo / Amistades falsas que te dan la espalda cuando no es tu momento / Seguimos viviendo de la hipocresía / Mujeres jugando con los sentimientos / Por eso vale más la mala conocida que la buena que estás conociendo".

“Talentazo” se perfila como uno de los temas más comentados del nuevo disco de Gente de Zona, que apuesta por un sonido más crudo y cercano a la calle, en un guiño claro al público joven amante del reparto cubano.

