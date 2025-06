El Uniko arremete contra Dale Pututi y Gente de Zona y los acusa de "apropiación cultural y oportunismo" por vender el género reparto

Vídeos relacionados:

El cantante urbano El Uniko lanzó duras críticas en sus redes sociales contra el productor musical Dale Pututi y el popular dúo Gente de Zona, a quienes acusó de apropiarse del reparto y presentarse como líderes de un género que, asegura, no representan.

A través de una publicación en Instagram, el artista defendió su trayectoria dentro del movimiento y cuestionó que figuras con mayor visibilidad internacional utilicen la estética y el nombre del reparto para promocionar su música sin haber formado parte de su evolución desde los barrios cubanos.

“Dale Pututi hermano, yo no me creo más repartero que tú. La diferencia es que yo soy repartero... tú simplemente no lo eres. Eres alguien con influencia que ha sabido rodearse de quienes sí lo son. Y eso no es malo, pero tampoco te hace parte del movimiento", escribió.

Captura Instagram / El Uniko

El cantante también señaló directamente a Gente de Zona, a quienes calificó como "jefes" de Pututi, y criticó el reciente lanzamiento de su último disco: “Tú y tus jefes Gente de Zona hace rato están en la maldad, hicieron un disco llamado REPARTO, y tienen derecho a cantarlo. Pero ponerle ese nombre ‘REPARTO’ aprovechando su influencia internacional para venderlo como si fueran los embajadores del género... eso ya es otra cosa. Eso es apropiación cultural, y se vuelve más evidente cuando en cada entrevista dicen que ‘su reparto es más musical’, como si eso los colocara por encima del reparto de verdad, como si lo que hacen los que vinimos de abajo no tuviera valor artístico. No solo se cuelgan la medalla, sino que menosprecian la esencia del reparto real”.

El Uniko aseguró que sus palabras no van dirigidas a las nuevas generaciones del género: “Este reclamo no va dirigido a los nuevos talentos del reparto. Ellos merecen respeto y tienen derecho a construir su historia. Mi mensaje es para quienes por años le dieron la espalda al reparto y ahora, solo porque el género es rentable, quieren venderse como sus líderes. Eso no es inspiración. Eso es oportunismo”.

Captura Instagram / El Uniko

Polémica por publicación de Billboard Latin

La controversia estalló tras una publicación de Billboard Latin que reconoció el reparto como un movimiento musical nacido en los barrios de Cuba. El artículo incluyó una lista de 31 exponentes del género, entre ellos artistas que, según El Uniko y otros intérpretes, no representan de manera auténtica al reparto.

Ante la polémica, Dale Pututi respondió con un llamado a la unidad entre los artistas cubanos y a dejar atrás las divisiones internas para celebrar que el reparto finalmente está alcanzando un espacio en la industria internacional.

Sin embargo, El Uniko dejó claro que no está dispuesto a callar cuando, en su opinión, se manipula la historia y se borran los verdaderos orígenes del género: "El reparto tiene rostro, tiene lucha y tiene nombre. La verdad siempre tiene dueño. Y yo no me voy a quedar callado".

