Indignación en redes por video que muestra el almuerzo de los asistenciados en Cuba

Un video que muestra el contenido de un almuerzo de asistenciados en Cuba ha causado indignación en las redes sociales.

La activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia difundió el video sin precisar de qué lugar de la isla se trata. En el se escucha a varias personas mientras muestran unos recipientes, con una especie de caldo y unos fideos.

“Qué vergüenza el almuerzo de los asistenciados en Cuba”, lamentó Salcedo.

Usuarios en las redes han mostrado su zozobra por la situación que enfrentan los más desamparados en la isla.

“Las personas creerán que es mentira, pero es la pura realidad, cuando no es arroz agua de chícharo, las personas con enfermedades crónicas en Cuba no tenemos ni vamos a tener una alimentación adecuada, si no es que por los propios medios de uno la buscamos, lo más triste son los ancianos”, comentó la usuaria Noly Calveira.

“Que cosa ni un perro se come eso no sé cómo pueden darle eso a los viejitos Dios mío”, dijo Melvis Gutiérrez.

Esta situación no es nueva en un país donde la crisis perjudica especialmente a los ancianos, que con sus irrisorias jubilaciones no pueden hacer frente al alto costo de la vida, con precios cada vez más altos en un contexto de grave escasez de productos básicos.

El pasado año, pobladores del municipio santiaguero de San Luis denunciaron que faltan varios productos básicos en el centro de atención La Cuevita, lugar donde se elaboran alimentos para los asistenciados.

“Hay días que comemos sopa y boniato”, alertó un señor al canal local Tele Turquino.

“Sopa sin fideo, aquí la sopa nunca ha tenido fideos, desde enero hasta la fecha, y con una viandita porque el administrador hace sus gestiones”, explicó el asistenciado.

El señor detalló que no sabe las razones de la escasez de productos “nosotros no nos reunimos con el administrador ni nos dan informaciones”.

