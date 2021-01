Precio del menú para ancianos y personas necesitadas se dispara en Cuba hasta los 13 pesos

Los precios del menú que el gobierno cubano brinda a los ancianos y personas necesitadas en el país, se elevaron del costo máximo de 1 peso cubano hasta los 13 pesos, como parte de la llamada “tarea ordenamiento” que comenzó este año.

El Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) indicó que actualmente los precios de los menús en el Sistema de Atención a la Familia (SAF) oscilan entre los 8.00 CUP y 13.00 CUP, sin subsidio, después de que el Estado garantizara que no excediera el valor de 1 peso.

Durante la emisión del programa televisivo Mesa Redonda el lunes, la titular del MINCIN, Betsy Díaz Velázquez, detalló que 77 661 personas fueron censadas para integrar el SAF. De ellas, 36 298 jubilados, 6 251 con discapacidad y 12 773 por la asistencia social.

Según acota el ministerio, el incremento salarial, de las pensiones y la asistencia social, que es parte del “ordenamiento”, debe permitir a las personas integradas al SAF, cubrir el consumo de los alimentos que se les ofrecen.

“Los beneficiados que no puedan adquirir el menú por falta de solvencia económica, se asumen por la asistencia social”, señala el organismo. “En este sistema hemos tenido una asistencia que no es normal en los censados. Puede existir un problema de comunicación, de información, de que no hayan calculado exactamente el impacto de lo que se le anticipó como gastos”, aseguró Díaz.

La propia ministra señaló que en 5 provincias se había reportado una reducción en las visitas de los asistenciados, a raíz del incremento de los precios. Estas fueron Santiago de Cuba, Las Tunas, Cienfuegos y la Isla de la Juventud. En las tres primeras, más del 50 por ciento de los censados no acudió a comprar los alimentos, mientras que en las dos últimos se ausentó casi la mitad, un 49 %.

Díaz dijo que se atenderían esos casos, con las autoridades locales, para averiguar las causas y escuchar opiniones.

Una usuaria en Facebook publicó este martes varias imágenes del menú que se estaba brindando en el municipio de Quivicán, provincia de Mayabeque, detallando que solo contenía arroz, chícharo y boniato, sin ningún cárnico.

“Esto no vale 13 pesos. Bajen el precio de esta mala alimentación”, expresó. También había compartido la oferta del lunes, que solo incluía arroz, frijoles y boniato. El menú del domingo fue por el estilo, según las fotos que publicó, donde se veía arroz congrí, boniato y pan.

“Esto vale centavos. Exigimos que cambien el precio de esta comida. Los viejos no merecen esta alimentación igualada a la de una prisión y por un precio tan abusivo”, expuso.

Captura de publicación en Facebook.

Una de las inconformidades de los cubanos con los nuevos precios propuestos por el gobierno, ha sido precisamente que, a pesar del incremento de los mismos, no parecen haber incidido en la calidad de los productos y servicios afectados por la medida. Prueba de ello ha sido el pan, que aumentó de 5 centavos a 1 peso, sin que mejorara en absoluto.

Por otro lado, los aumentos han indignado a buena parte de la población que ha ejercido presión sobre el gobierno para reconsiderar sus movidas. Por tal motivo, las autoridades han disminuido algunos respecto de sus propuestas iniciales, como sucedió con el costo de la tarifa eléctrica y la heladería Coppelia.

El gobierno cubano anunció que, con su nuevo plan, las pensiones oscilarían entre los 1528 ($64) y 1733 CUP ($72), al tiempo que el salario mínimo se fijó en 2100 CUP. Sin embargo, solo la canasta básica de bienes y servicios, bajo esta propuesta, podrá costar hasta 1 528 pesos por persona.

A mediados de diciembre, la ministra Betsy Díaz Velázquez precisó que la canasta familiar normada el país tendrá a partir de ahora un nuevo costo total de 180 pesos (CUP), 10 veces más que su precio anterior, que era de 18 pesos.