Kenny Robert se burla de Alejandro Cuervo con un “Trump cubano” que desata carcajadas en redes

El creador de contenido y humorista cubano Kenny Robert ha vuelto a hacer de las suyas en redes sociales con un video viral en el que, caracterizado como el expresidente Donald Trump, responde a la polémica declaración de Alejandro Cuervo en el programa Destino Talk, donde el actor aseguró que no ha comprado una planta eléctrica “por solidaridad” con el pueblo cubano.

“Te lo juro por mis hijos, la salud de mis hijos, que por solidaridad un poco con mi gente yo no me he comprado la planta”, dijo Cuervo durante la entrevista, una frase que rápidamente encendió el debate entre seguidores y detractores.

Kenny no tardó en reaccionar y lo hizo a su estilo: con humor ácido y sátira. Usando un filtro que lo convierte en una versión caricaturesca de Trump, el comediante envió un falso “mensaje oficial” al actor:

“Good night, Alejandro Cuervo, soy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mediante este video quiero dejarle saber que no queremos más actores en este país. Me siento muy apenado con usted, pero mañana a primera hora tiene los tickets comprados de parte mía para que regrese a Cuba", le dice.

"Me gusta su trabajo, lo admiro mucho, pero no más artistas en este país. Eres muy buen actor, y muy guapo, está muy rico. Cuando vaya a Cuba le prometo hacer una obra con usted. El premio Caricato este año es para ti. Querido Alejandro Cuervo, ¿sabes cuál es mi sueño? Tener un premio Lucas”, agrega.

El video se ha convertido en tendencia, con miles de comentarios que celebran el ingenio del humorista y bromean con frases del propio sketch. El premio Caricato es para ti” o “Me encanta el acento del Presidente” inundan las redes. Algunos usuarios incluso comentan que “se les salió el gay al presidente” o que “Trump dio más guerra que Jessica”.

Entre las reacciones más populares destacan:

“No, espérate, que esto no lo aguanto yoooooo”

“Me muero ya, no puedo con esto”

“Mr. President, Roxana Forbello y la brigada canina”

“Pensé que era la Diosa hablando”

“Dice que su sueño es un premio Lucas… ¡Asere, te pasas!”

En tono de humor, la parodia no solo se burla de las declaraciones de Cuervo, sino que también refleja la tensión entre algunos artistas cubanos y la comunidad en el exilio, que les recrimina ambigüedad moral o incoherencia entre su discurso y sus acciones.

Kenny Robert, que ha creado personajes virales como su famosa Jessica, suma ahora este “Trump cubano” a su repertorio, consolidándose como uno de los humoristas digitales más populares entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

