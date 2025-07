Tras cita en ICE, cubanos en EE. UU. comparten su experiencia y advierten después de lo que vieron: "No entren en pánico"

Un grupo de cubanos asistió recientemente a una cita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Antonio, Texas, y compartió su testimonio en redes sociales para tranquilizar a otros migrantes y advertir sobre los peligros de la desinformación.

“No se están llevando a nadie, tienen que venir a su cita”, expresó uno de los hombres que acompañó a una mujer citada por ICE. En un video publicado en TikTok, relató que vieron cómo otra persona, presa del pánico, intentó huir de las instalaciones y fue detenida inmediatamente.

“Delante de nosotros entró en pánico, salió corriendo, y lo recogieron y lo entregaron. Y salió un oficial diciéndole a los demás: ‘No caigan en pánico, entren. El que no debe nada, no teme nada. Así que paren de estar echándole miedo a la gente por las redes sociales’”, añadió el cubano.

El testimonio también destaca que el no presentarse a la cita con ICE puede traer consecuencias legales: “Si ella no viene el día de hoy, la pueden salir a buscar y la pueden arrestar. Así que en vez de hacerles un favor, lo que les pueden hacer es daño a las personas. El que no tenga problemas con ICE, tiene que venir a la cita”.

El mensaje es un llamado directo a la comunidad migrante, especialmente a los cubanos en Estados Unidos, para evitar el miedo infundado y cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias.

Sin embargo, es importante señalar que sí se han reportado otros casos en los que migrantes cubanos han sido detenidos durante sus citas con ICE, aunque en esta ocasión, la mujer protagonista del video corrió con mejor suerte.

Lo más leído hoy:

El video, compartido en la plataforma TikTok por el usuario @orlandodiaz350, se ha viralizado rápidamente, reflejando la tensión y la incertidumbre que rodea las citas migratorias en el país.

Preguntas frecuentes sobre citas con ICE y el proceso I-220A para cubanos en EE. UU.