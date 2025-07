Desgarrador testimonio de una cubana en EE.UU. dos años después de la deportación de su esposo a Cuba

Roxana Maldonado, una cubana que lleva 21 años en Estados Unidos, compartió en redes sociales un testimonio desgarrador sobre cómo ha cambiado su vida desde la deportación de su esposo, Reinier Gutiérrez, a Cuba. A través de un video publicado en TikTok, la joven madre relató el profundo impacto emocional y los retos cotidianos que enfrenta para mantener a su familia unida, a pesar de la distancia, la precariedad en la isla y la incertidumbre del futuro.

“La vida después de la deportación de un ser querido, o en mi caso, mi esposo, es, Dios mío, lo más difícil, lo más brutal, lo más humillante que un ser humano pueda vivir”, expresó al principio de su duro testimonio.

Su esposo fue deportado en 2023 tras pasar meses detenido en un centro migratorio en Estados Unidos. Roxana denunció que, aun siendo ciudadana estadounidense, no le dieron la oportunidad de casarse con él ni de presentar argumentos humanitarios. El hijo menor de ambos, de solo tres meses en ese momento, es ciudadano estadounidense y enfrentaba problemas de salud.

Dos años después, el drama continúa. Lo más doloroso para ella no ha sido lo material, sino la imposibilidad de comunicarse con él. “Mi esposo es de un campo en Cuba... ni con la recarga esa, ni con los datos, yo puedo escribirle o estarme hablando con él cada vez que yo quiera”, lamentó. Los frecuentes apagones y la mala conexión le impiden mantener conversaciones estables. “Cada vez que estoy hablando con mi esposo no he logrado completar una conversación”.

Roxana explicó que su esposo depende de una planta eléctrica antigua que él mismo había enviado a su familia cuando vivía en EE.UU., pero que se averió y tuvo que ser reparada. Con el poco dinero que le quedaba tras su detención, compró gasolina o petróleo para poder tener corriente cuando ella y los niños lo visiten próximamente en Cuba. “Voy ya la semana que viene con los niños, a resetear un poco, porque esto ha sido un proceso que ha tomado dos años”, contó.

Su esposo, desde Cuba, intenta mantenerse fuerte. “Mi amor, no me puedo volver loco porque el que venga para acá con la cabeza ya enfocada en el trastorno, no termina en vida”, le dijo, consciente del impacto psicológico del regreso a una isla sin recursos ni esperanzas. Roxana confesó que en momentos de desesperación ha considerado quedarse en Cuba con sus hijos, pero él mismo le pidió que viajara para ver la realidad con sus propios ojos antes de tomar una decisión.

“Los cubanos no tenemos suerte, no tenemos suerte porque nacimos con un guisazo en el culo. No estamos en paz, ni en Cuba, ni aquí”, expresó. “Cuba no tiene frontera, no tiene nada, es un país abandonado, un país que está viviendo realmente en un limbo”.

El testimonio ha generado una ola de empatía en redes sociales. Muchas personas compartieron experiencias similares de separación familiar, procesos migratorios inciertos y angustia diaria. Varias madres dijeron criar solas a sus hijos mientras sus esposos están detenidos o fueron deportados. También hubo quienes ofrecieron palabras de aliento, mensajes de fe, y sugerencias técnicas para enfrentar los apagones o mejorar la comunicación con Cuba. El sentimiento general fue de solidaridad y comprensión ante un dolor compartido.

La historia que Roxana cuenta hoy tiene su origen en mayo de 2023, cuando su esposo, Reinier Gutiérrez, fue deportado a Cuba tras varios meses bajo custodia migratoria. Había entrado por la frontera sur en 2020 y estaba bajo una orden de deportación inmediata (I-220A). Al momento de ser devuelto, su hijo menor tenía apenas tres meses. Desde la isla, Gutiérrez expresó su frustración por la falta de sensibilidad en su caso: “No tuvieron piedad, no tuvieron nada con un niño que es ciudadano americano, que tiene enfermedades. Mi abuelo, que es una persona mayor y es ciudadano americano, y todas esas personas dependen de mí”, dijo entonces.

Roxana, desde Estados Unidos, denunció que las autoridades no le permitieron formalizar su matrimonio una vez que su pareja fue detenida. “Él se presentaba, nunca dejó de cumplir, además en el tiempo que estuvo aquí jamás cometió ningún delito o infracción”, explicó en ese momento. “Su hijo está aquí, toda su vida está aquí. Ya no sé si llorar, si gritar, si enojarme. Tengo una impotencia”, añadió entre lágrimas.

En la actualidad la separación sigue marcando el día a día de esta familia. Roxana enfrenta sola la crianza de sus hijos, los obstáculos tecnológicos y la carga emocional de sostener un hogar fragmentado. Su testimonio confirma que una deportación no termina con un vuelo de regreso; las consecuencias se extienden, silenciosas y persistentes, en quienes se quedan esperando.

El drama que vive Roxana, sin embargo, no es un caso aislado. En fechas recientes, la familia del cubano Ariel Cruz Penton también ha alzado su voz contra su posible deportación, tras siete años de residencia en Estados Unidos sin antecedentes penales. Cruz fue detenido por ICE en Colorado mientras trabajaba, y desde entonces ha enfrentado un proceso lleno de irregularidades, según denunció su esposa, Alexandria Dowell. "Este es su hogar. No es Cuba, es aquí, con nosotros", dijo la mujer, quien ha iniciado una batalla legal para impedir su regreso forzado a la isla. Su historia, como la de Roxana, pone rostro al dolor silencioso de muchas familias cubanas separadas por decisiones migratorias implacables.

A esta cadena de historias marcadas por la separación y la incertidumbre se suma el caso de Heydi Sánchez, madre cubana deportada en abril pasado y separada de su esposo e hija en Estados Unidos. Aunque su petición de reunificación familiar fue aprobada, aún no tiene visa ni ha iniciado el proceso consular. "Cada día que pasa decimos: un día menos, tenemos un día más vencido", dijo desde Cuba, donde espera poder reencontrarse con su familia. Su situación, como la de Roxana y Ariel, expone la lentitud y complejidad de los trámites migratorios, incluso cuando existen razones humanitarias claras y respaldo político y legal.

