Una turista mexicana, identificada en TikTok como @lachelitaaa, generó revuelo en esa red social tras compartir un video del Airbnb en el que se hospedó durante sus vacaciones en La Habana. El apartamento, con vista al mar, decoración moderna y muebles de diseño, sorprendió a muchos por el contraste con la imagen habitual de la vivienda en Cuba.

En la descripción del video, @lachelitaaa expresó que había quedado enamorada del lugar. Rápidamente, los comentarios comenzaron a llenar la publicación. “¿Eso es en Cuba?”, preguntó una usuaria incrédula. Otra respondió: “Muy buena la pregunta”. Entre quienes elogiaron el alojamiento, una internauta comentó: “Ojalá en Cuba todos pudieran vivir así”, a lo que otra añadió: “Y en México, en EE.UU. y en Colombia también”.

La publicación no solo despertó admiración, sino también críticas. “¿De qué militar será ese apartamento?”, cuestionó un usuario. Otro fue más directo: “Mejor preguntar a quién le habrá robado ese apartamento un militar cubano”. También hubo quienes ironizaron sobre los problemas cotidianos en la isla: “¿Y la luz? ¿Viene con apagón incluido?”, escribió alguien.

Varios intentaron identificar la ubicación del apartamento, que estaría en el Vedado habanero. Algunos aseguraron haber estado allí y describieron la experiencia como “divina”. También surgieron decenas de preguntas sobre cómo reservar, cuánto cuesta o si tiene contacto directo para hospedarse allí.

La imagen del mar sin bañistas en el video provocó confusión entre algunos usuarios. “Ni un bote, ni una pelota. La playa vacía”, comentó un internauta. La respuesta no tardó: “Eso no es una playa, es el malecón. Es mar abierto, no es para bañarse”. El detalle generó un breve debate sobre la geografía y las realidades del turismo en Cuba.

Las reacciones al video reflejan el marcado contraste entre las opciones de alojamiento disponibles para los turistas y la dura realidad cotidiana que enfrentan la mayoría de los cubanos. Mientras algunos admiran el lujo, otros lo ven como un privilegio inaccesible y una muestra más de la desigualdad que atraviesa la isla.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el contraste en el alojamiento turístico en Cuba