Así fue la primera y única vez de esta cubana en un hotel en Varadero: "La que metí, la verdadera locura"

Una joven cubana ha desatado reacciones en TikTok tras compartir su experiencia personal durante su primera —y única— estancia en un hotel de Varadero, donde asegura haber vivido un verdadero “desastre” gastronómico.

En un video publicado en su cuenta @zol.arias, la creadora cuenta entre risas y resignación cómo, al llegar al hotel, le ofrecieron un cóctel de bienvenida, pero todo fue cuesta abajo a partir de ahí. “A la hora de almorzar fui, me serví un plato de arroz y frijoles porque yo no sabía qué servirme”, explicó. Confesó que, ante la falta de orientación y variedad clara en el buffet, pasó la mayor parte de su estancia alimentándose de postres.

Lo más cómico —y a la vez revelador— de su historia fue el momento en que confundió un plato de berenjenas en salsa con carne. “Pensé que era carnita, en salsa… me llené aquel plato de berenjena. Pues nada, un desastre”, relató. Solo el último día logró encontrar el desayuno que deseaba: yogur con cereal y unas “arepitas” que le recordaban a panqueques.

Aunque reconoce que no tiene otros hoteles con los que comparar, su veredicto fue claro: “No lo vi muy bueno porque no había variedad… me fui con una idea equivocada”.

La anécdota ha generado decenas de comentarios, desde quienes se rieron con ella hasta usuarios que compartieron experiencias similares. “Jajaja yo pensé que al único que le pasó eso fue a mí”, comentó un seguidor. Otra usuaria aseguró entre bromas: “El último día sacan lo más rico. Me ha pasado”.

“Quiero más story time, me encanta”, escribió una seguidora, pidiendo nuevos relatos de este tipo. Incluso la propia @zol.arias respondió entre carcajadas: “Oye eso un desastre total yo en ese hotel”.

Lo más leído hoy:

El testimonio de la joven se suma a una creciente ola de denuncias sobre las condiciones de los hoteles cubanos, incluso en los más conocidos de Varadero.

Recientemente, otra influencer mostró cómo es alojarse en el Hotel Palma Real, considerado uno de los tres estrellas más baratos del balneario. Pagó 16.500 pesos cubanos (unos 43 dólares) por una noche, gracias a un regalo de sus seguidores. Aunque calificó la habitación como funcional, reconoció que la experiencia no fue precisamente inolvidable.

En mayo pasado, otra tiktoker reveló la falta de limpieza y de servicios básicos en el Iberostar Bella Costa. Comentarios de usuarios apuntaron a la decadencia del hotel, la decoración anticuada, y la falta de higiene en espacios clave como baños y toallas.

Días antes, una turista rusa denunció públicamente su experiencia en un hotel cinco estrellas en Cuba: instalaciones deterioradas, comida reciclada de días anteriores y hasta presencia de insectos. “Tratan a los turistas como cerdos”, afirmó.

Estos testimonios coinciden con los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), que reflejan una ocupación hotelera por debajo del 25 % en lo que va de año, y una caída del 27 % en la llegada de turistas en comparación con igual período del año anterior.

Mientras tanto, el salario medio mensual en Cuba ronda los 6.506 pesos (unos 17 dólares al cambio informal), lo que hace que incluso los hoteles más “económicos” sean inalcanzables para la mayoría de los cubanos.

Los relatos como el de @zol.arias, además de despertar sonrisas, reflejan una problemática más profunda: la desconexión entre el discurso promocional del turismo en Cuba y la realidad que viven tanto visitantes nacionales como extranjeros.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia hotelera en Varadero y la crisis turística en Cuba