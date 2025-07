Youtuber español queda impactado tras visitar Cuba: "Nunca había sentido tanta impotencia"

El youtuber español José María Pastor, conocido en redes como @topeadosdeviaje, ha sacudido TikTok con una serie de videos grabados en Cuba, donde muestra con crudeza la situación social y económica que atraviesa la isla. A través de testimonios directos, imágenes del día a día y reflexiones personales, el creador ha documentado escenas que van desde colas interminables para recibir alimentos hasta maestras que piden comida en la calle.

“Estoy en Cuba. Vine a grabar su cultura, su comida y su gente, pero lo que me encontré fue mucho más duro de lo que imaginaba”. Así comienza uno de los vídeos publicados por el youtuber español José María Pastor, conocido como @topeadosdeviaje, cuyo testimonio tras visitar Cuba ha generado una fuerte repercusión en redes sociales por la crudeza con la que describe la situación social, económica y humana que presenció durante su estancia.

En sus videos, publicados en TikTok y YouTube, el creador de contenido narra en primera persona escenas de pobreza, racionamiento, desesperación y precariedad extrema: “Vi personas suplicando arroz, leche, incluso el último sorbo de un refresco, maestros ganando 10 dólares al mes, personas mayores pidiendo un café sin pedirlo, solo con la mirada”.

En uno de sus clips más comentados, asegura que nunca antes había sentido tanta impotencia en un viaje: “He tenido la suerte de viajar mucho, pero nunca había sentido tanta impotencia”. A través de planos callejeros y conversaciones espontáneas con locales, da cuenta de cómo muchos cubanos viven entre apagones, improvisación alimentaria y marginación monetaria. “Hay tiendas llenas, a las que muchos cubanos no pueden entrar al no tener dólares”, afirma. “No vine a juzgar, vine a mirar de frente una realidad que duele”.

En otro fragmento, explora la alimentación popular en la isla: “Hoy salí a probar la comida callejera real en Cuba, desde churros hasta pizzas hechas con lo poco que hay, y cuando no hay, se improvisa”. Relata que comió en varios sitios con la linterna del móvil debido a la falta de electricidad, acompañado de cerveza caliente, mientras los cubanos le ofrecían compartir lo poco que tenían sin pedir nada a cambio. “Esto no es solo gastronomía, es supervivencia, es improvisación, esto es Cuba”.

“Una comida puede ser un lujo para muchas familias. Me ofrecían lo que había y lo iban modificando sobre la marcha. Y aún así la gente sonreía, compartía y me invitaban a probar sin esperar nada a cambio”, añadió.

Lo más leído hoy:

Los testimonios que recoge también evidencian el peso del éxodo como única salida para muchos. “Muchos cubanos me decían abiertamente si conocía a alguien que quisiera casarse con él o con ella para poder salir del país”, comenta en uno de los vídeos más virales, donde un hombre le dice: “Yo lloro prácticamente diariamente… de agonía, sufrimiento, que ya no aguanto más esto, realmente para vivir así como se vive aquí, es mejor estar muerto”.

Otra de las escenas más impactantes que grabó fue el encuentro con una maestra cubana en la calle, que le dijo: “Miren cómo estamos en Cuba, no tenemos ni qué comer, estamos muy mal”. Al preguntarle por su salario, respondió que ganaba “3 000 pesos” como educadora, equivalentes a “10 dólares” mensuales.

José María Pastor, de 30 años, es graduado en Periodismo y Documentación, originario de Águilas, en la Región de Murcia. Comenzó a documentar sus viajes en su canal “Topeados”, que ya supera los 11 mil suscriptores en YouTube. En una entrevista en 2022, contó que su pasión por viajar nació tras el confinamiento por la pandemia. “La vida puede ser maravillosa”, dice al final de cada uno de sus vídeos, citando al periodista Andrés Montes.

Aunque su objetivo era mostrar la cultura y el día a día de los cubanos, lo que encontró lo empujó a dar testimonio de lo que define como “una realidad que duele”. Tras su experiencia en la isla, escribió: “Me fui del país con muy mal cuerpo”.

En Youtube donde ha compartido los duros reportajes que ha hecho en la isla escribió en uno de ellos: "Te muestro la cruda realidad que están viviendo millones de cubanos. Hambre, escasez, apagones, sueldos que no alcanzan ni para comer… y un día a día que se hace cada vez más difícil. He recorrido barrios de La Habana, hablado con personas de todas las edades, caminado por mercados vacíos y vivido situaciones que jamás imaginé. Aquí no me pidieron dinero. Me pidieron arroz, leche, medicamentos, un poco de pan… o el último sorbo de un refresco. Lo más duro: conocí a maestras que ganan 10 dólares al mes. Personas que llevan meses sin comer carne. Gente que te mira con esperanza porque sos turista… y porque saben que afuera se vive distinto. Y esto no es para atacar ni politizar. Es para contar lo que muchos quieren decir pero no pueden. Porque Cuba no es solo coches antiguos y playas bonitas. Cuba también es resistencia, dignidad y lucha diaria por sobrevivir.

"Lo que más me ha impactado es el hambre", reconoció en otro de los vídeos subidos a su canal.

La serie de videos grabados en Cuba se suma a los numerosos testimonios de creadores extranjeros que en los últimos meses han denunciado el colapso social en la isla. Desde el estadounidense Adventure Elliot, que mostró la libreta de racionamiento con productos inexistentes, hasta los españoles del canal Black Mango, que definieron la isla como “una cárcel de cielo azul”, las imágenes del deterioro, el hambre y la desesperanza se repiten en cada relato.

En uno de sus videos más recientes, Pastor escribió: “Me quedé sin palabras. Estoy procesando lo que acabo de vivir”, luego de conversar con otra mujer mayor que rompió a llorar apenas comenzó a hablar con él. “No tienen palabras, tienen dolor”, reflexiona. En otro clip, una anciana le dijo simplemente: “Gracias por escucharnos”.

La serie continúa y promete seguir mostrando lo que él mismo describe como “una de las realidades más duras que he documentado en mi vida”. Con más de 11 mil suscriptores en YouTube y una comunidad creciente en TikTok, su voz se suma a las muchas que están sacando a la luz una Cuba lejos de los folletos turísticos.

Preguntas Frecuentes sobre la Realidad Social y Económica en Cuba