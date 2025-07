“Viva Cuba libre”: El grito de una cubana emocionada al visitar la Calle 8 de Miami

La usuaria cubana de TikTok identificada como @yisi9, quien reside en Estados Unidos, visitó recientemente la icónica Calle 8 de Miami y compartió su experiencia a través de un emotivo video que ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

“Miami me hizo sentir muy cerquita de Cuba por muchos motivos. Lo primero es que hay muchos hispanos representando la cultura cubana, muchas banderas cubanas por todas partes y muchos gallos adornando la calle”, comentó mientras mostraba escenas del emblemático barrio de la Pequeña Habana.

Aunque se hospedó en otra zona de la ciudad, confesó que no podía marcharse sin visitar este popular lugar. “La razón de los gallos no la tengo, pero había en todos lados y eso me pareció muy bonito. El ambiente, increíble. El calor familiar. He estado en varios estados de Estados Unidos y este es uno de los lugares donde más me siento en casa”, relató visiblemente conmovida.

Durante su recorrido, pasó por un parque donde se jugaba dominó, símbolo de la tradición cubana, y también encontró una manifestación por la libertad de Cuba. “Grité ‘¡Viva Cuba libre!’ a todo pulmón y se pusieron contentos”, recordó.

El video ha despertado una ola de empatía entre los usuarios. “A mí me pasó también. Nunca había estado en Miami y cuando llegué a la Pequeña Habana me sentí como en Cuba”, escribió un seguidor. Otra usuaria explicó: “Los gallos son símbolos también de la cultura y la idiosincrasia cubana. Antes del 59, las peleas de gallos eran muy populares”.

“Para mí, Miami es una Cuba de los años 56, con mucha abundancia y alegría”, resumió otro internauta con nostalgia.

El testimonio de @yisi9 refleja cómo la Calle 8 se ha convertido en un punto de encuentro emocional para muchos cubanos en el exilio, un rincón donde la cultura, la memoria y la identidad se mantienen vivas entre colores, música y banderas.

