¿Quién lo hace así? Cómo se celebra el 4 de julio si eres cubano en Miami: "Con reparto, la pinta patriótica y cantando el himno"

Cadena dorada, su pinta patriótica, bocina encendida y una caldosa en la olla. Así es como dos cubanos decidieron mostrar en TikTok su versión de cómo se celebra el 4 de julio… pero a lo cubano. Los creadores @uchii3.3 y @javierhumor subieron sus parodias de cómo celebran los cubanos esta fecha tan señalada pocos días antes del festejo y, como era de esperar, no tardaron en hacerse virales.

El 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, es una de las celebraciones más importantes para los estadounidenses. Marca el aniversario de la firma de la Declaración de Independencia en 1776, y suele celebrarse con banderas, fuegos artificiales, reuniones familiares y mucho orgullo nacional. Pero, cuando eres cubano en Miami, la tradición puede tomar un giro bastante peculiar.

En su primer video, los humoristas muestran lo que no puede faltar en una fiesta cubana ese día: música de reparto, ropa llena de estrellas, comida criolla y, por supuesto, mucha actitud. Entre risas y frases como “me gasto el dinero de la renta en fuegos artificiales” o “si el vecino llama a la policía, no me importa”, terminan cantando el himno de Estados Unidos al más puro estilo cubano.

El segundo video es una parodia de los diferentes tipos de cubanos que celebran esa fecha. Está el que apenas llegó hace seis meses y ya se disfraza de bandera, el que se hizo ciudadano y agradece al país las oportunidades recibidas, y el que simplemente se suma al bonche sin tener idea de qué se celebra. Una comedia con mucha exageración, pero también mucho reconocimiento.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos se sintieron reflejados: “Entré a este país un 4 de julio, lo celebro doble”. Otros aprovecharon para agradecer a Estados Unidos por darles una nueva vida. Y muchos simplemente se rieron con frases como “eso no es el 4 de julio, es un 28 de septiembre con caldosa” o “ese final con ‘¡ICE!’ fue épico”.

Entre memes, anécdotas reales y puro vacilón, los videos se han convertido en uno de los contenidos cubanos más compartidos en los días previos al 4 de julio. Porque si hay algo que define al cubano en Miami es su habilidad para adaptarse, integrarse… y celebrar cualquier fecha con su propio estilo. Aunque sea con short de estrellas, caldosa, y fuegos artificiales pagados con la renta.

