La Cintumbare posa en lencería y alborota las redes: "Se ha puesto más rica en Cuba que en el yuma"

La polémica influencer cubana conocida como La Cintumbare volvió a alborotar las redes sociales tras compartir una sensual fotografía en la que posa en lencería, desbordando sensualidad y confianza.

Con un conjunto blanco de encaje que dejaba poco a la imaginación, se tomó una selfie frente al espejo desde la intimidad de su hogar junto a un "nadie como yo".

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar, y uno en particular se robó el protagonismo: “La Cintu se ha puesto más rica en Cuba que en el yuma. Verdad que la comida en Cuba es la mejor del mundo no se inyecta”, escribió un seguidor con picardía.

La Cintumbare ha sabido mantener una fuerte presencia digital, especialmente entre sus seguidores en la isla, donde su irreverencia y carisma la han convertido en todo un fenómeno y su estilo directo y sin filtros le ha ganado tanto admiradores como detractores.

No es la primera vez que la influencer provoca revuelo con sus publicaciones. En más de una ocasión ha hecho gala de su figura y su estilo atrevido, ya sea desde el exterior o en suelo cubano, donde actualmente se encuentra tras haber sido deportada a la isla.

Hace solo unos días envió un saludo a Donald Trump, con beso incluido, y lanzó una indirecta diciendo que cuando este salga del poder ella regresará nuevamente a suelo estadounidense.

