“¡Me dieron la residencia!”: Cubana celebra en México con fiesta, mar y música de reparto

Desde que subió a una combi rumbo a Puerto Madero, en el estado de Chiapas, Danielli ya estaba armando el festejo. “Vamos a celebrar que soy mexicana, soporta para los haters”, bromeó frente a la cámara, mientras lucía su cabello suelto “porque esto es lo que me representa”, como confesó en uno de los momentos más personales del video.

La youtuber, emigrada en México, compartió con sus seguidores una jornada cargada de emociones junto a amigos cubanos que, como ella, han encontrado en tierra azteca una segunda casa. “No podíamos llegar con las manos vacías, esto es una fiesta de cubanos”, dijo mientras organizaban qué llevar: comida, bebidas y muchas ganas de pasarla bien.

Con música de reparto sonando de fondo, el grupo recorrió calles, visitó tiendecitas, almorzó comida cubana, y se aventuró hasta la costa de Puerto Madero. Allí, entre carcajadas, selfies, baile y el sonido del mar, Danielli lanzó el grito que resume la travesía de tantos: “¡Me dieron la residencia!”.

“Se siente liberador”, confesó mientras abrazaba la brisa marina, en un momento que para muchos migrantes cubanos resume años de espera, incertidumbre y lucha por un estatus legal que les permita seguir construyendo sueños.

La celebración no fue solo suya: fue también un canto colectivo al esfuerzo compartido por miles de cubanos que rehacen sus vidas lejos de la isla. “Uno detrás del otro, vamos que pueden”, se escucha en la grabación mientras caminaban juntos hacia la playa. Un mensaje simple, pero poderoso, sobre comunidad, resistencia y esperanza.

El video, publicado en su canal de YouTube Rizos con Ashé, no solo documenta una fiesta, sino un ritual íntimo de afirmación migrante, de identidad y pertenencia. “Mi nombre es Danielli, soy una chica mexicana. Soporta para el que no le gusta”, cierra con humor, dejando claro que esta mulata, como se define, no solo celebra un papel oficial, sino una nueva etapa de vida.

Lo más leído hoy:

Para quienes siguen de cerca el éxodo cubano y las historias cotidianas de quienes se reinventan fuera del país, esta es una celebración que se siente cerca, como propia.

Preguntas frecuentes sobre la residencia de cubanos en México