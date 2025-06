El padre de Yany Prado no murió: La actriz cubana desmiente reporte inicial y actualiza sobre lo ocurrido

La actriz cubana Yany Prado reapareció en redes sociales para desmentir una información que ella misma había compartido previamente: su padre no ha muerto, como se creyó en un inicio, aunque permanece en coma tras haber sido brutalmente agredido en Houston, Texas.

La artista dio a conocer, además, que el presunto responsable del ataque ya fue capturado en la frontera entre México y Estados Unidos, gracias a una denuncia ciudadana.

“No asesinó a mi padre, fue una noticia falsa que nos dieron, aún no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero sí fue un intento de asesinato. ¡Se hará justicia! ¡Mi padre está vivo! Oremos por su pronta recuperación, por favor”, escribió en Instagram junto a una foto del presunto agresor.

“Nos hicieron creer que estaba muerto”

Yany insiste en que tanto ella como su familia recibieron inicialmente una versión fatal desde Houston, que indicaba que su padre había sido asesinado.

“El domingo, a mí y a toda mi familia nos hicieron creer que mi papá estaba muerto, que a mi padre lo habían asesinado”, indicó en una serie de videos que compartió en sus historias de Instagram.

La actriz cree que la falsa información podría haber sido difundida para proteger a su padre mientras el agresor seguía prófugo.

“Ustedes no tienen idea de lo que estoy pasando en este momento, no solamente yo, mi familia entera, porque a nosotros nos hicieron creer que lo habían asesinado, no sé si para protegerlo, porque todavía no habían agarrado al malnacido este”, dijo entre lágrimas.

Ante la confusión que se generó y las dudas y especulaciones que circulan en redes sociales tras su desmentido de ahora, Yany ha lamentado que algunas personas insinúen que ella inventó la noticia, y prefiere quedarse con lo fundamental: su padre está vivo.

“Ocurrió un gran milagro, la noticia fue falsa, mi padre está vivo, es un toro mi padre, es inquebrantable mi padre, está vivo, está en coma, no ha despertado, pero está vivo mi gente, no pudieron con mi padre, no pudo con mi padre”, insistió.

Captura del agresor gracias al apoyo de sus seguidores

Una vez que Yany compartió en redes sociales la fotografía del presunto agresor, sus seguidores comenzaron a difundir la publicación masivamente, acción que resultó crucial para atrapar al individuo.

“Gracias a todos ustedes atraparon a Pedro Luis Rodríguez Naranjo cuando intentó cruzar la frontera”, contó con agradecimiento.

Según relató, fue gracias a una ciudadana anónima que las autoridades lograron detener al sospechoso.

“Una señora... esa señora es un ángel, no sé quién es, pero alertó a las autoridades, porque lo reconoció y así lo detuvieron. Así que ya lo han capturado, lo han atrapado... quería agradecerles de todo corazón, porque gracias a ustedes se hará justicia”, precisó.

El clamor por una visa humanitaria

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para Yany en este momento es la imposibilidad de viajar a Estados Unidos, país donde su padre permanece hospitalizado.

“Estoy viendo cómo resolver la situación, porque no tengo visa para Estados Unidos, por ahora, mi padre es ciudadano americano... en fin, tengo que estar allá con él”, confesó.

La actriz explicó que ha comenzado los trámites para obtener una visa humanitaria de manera urgente porque necesita estar con su padre.

“No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que conseguir esta visa humanitaria para poder estar con mi padre y cantarle, hablarle, según los doctores eso ayuda mucho para que el paciente despierte y sé que lo va a hacer”, dijo convencida.

“Confío y tengo fe de que mi padre va a salir de esto, porque mi padre es un campeón”, concluyó.