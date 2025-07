Cubana en EE.UU. tras viajar a Cuba: "Tengo familia allí todavía, pero si fuera por mí elegiría no ir nunca más"

Una cubana residente en Estados Unidos compartió un video en redes sociales donde relata con crudeza su más reciente viaje a Cuba. “Gracias a Dios fui por muy poco tiempo porque la verdad ya estaba loca por virar para mi casa”, confesó la madre, que documentó su estancia en la isla entre apagones, escasez y una sensación constante de incomodidad.

“Como le dije al niño, estaba bastante predispuesto y yo también. La verdad que a mí no me gusta ir para nada. Yo voy a veces hasta por compromiso, porque tengo familia allí todavía. Pero si fuera por mí, elegiría no ir nunca más”, aseguró. Y fue contundente: “Yo no quiero ver más cómo está la situación allí. Ese capítulo y ese ciclo cerró en mi vida hace mucho tiempo”.

Durante su testimonio, la cubana denunció los largos apagones que enfrentó: “Son más de 10 y 12 horas sin luz. Es una situación crítica”. También explicó cómo tuvieron que cocinar usando resistencias: “Eso que le grabé fue un reverbero para calentar la leche porque ni tan siquiera hay gas. Es muy difícil encontrarlo y cuando lo encuentras, carísimo”.

Mostró cómo preparaban alimentos en plena oscuridad: “Aquí estuvimos haciendo tamales en apagón completamente, el día completo. La luz se va desde las 9 de la mañana hasta 09:30 o 10 de la noche. Y gracias a Dios no nos tocó ningún apagón de madrugada, pero eso es a como ellos quiten la luz”.

Pese a las carencias, también expresó que la comida en Cuba sigue teniendo un sabor especial: “Uno disfruta bastante el tema de la comida porque el sabor es un poco diferente a lo que nosotros estamos adaptados”.

En su relato, también enseñó una linterna portátil que llevó desde Estados Unidos y que fue muy valorada por su familia en Cuba: “Gracias a esta linterna que yo había llevado, todo el mundo estaba encantado con esto porque miren cómo alumbra. Lo bueno es que también la puedes cargar solar y tiene para cargar los teléfonos. Es una buena compra. La verdad que ahí hace falta de todo, y algo tan pequeño resuelve un problema bien grande”.

Lo más leído hoy:

El viaje, aunque breve, estuvo cargado de momentos difíciles. Mostró cómo cocinaban con hornillas portátiles y cómo, al final, su hijo enfermó: “Eso fue el último día porque al otro día se enfermó”.

El testimonio provocó una oleada de reacciones de cubanos en redes sociales, muchos de ellos identificándose con sus palabras. “Te entiendo, yo hace años dejé de ir también”, comentó una seguidora. Otra escribió: “Así me pasa a mí, pero mis padres están allá”. Varios expresaron tristeza o resignación: “Prefiero mandarles de todo que ir, es muy triste”, “Terrible de cómo se está viviendo en Cuba”, “Yo fui hace 13 años por última vez”.

Otros mensajes mostraron una perspectiva distinta, centrada en los lazos familiares: “Hay familias que uno tiene que visitar, crear las condiciones y ya es lo ideal”, “Cuando careces de humildad se piensa así. Ser cubana se lleva en la sangre independientemente de carencia o lujos”.

Este testimonio se suma al de otras cubanas residentes en EE. UU. que han compartido sus experiencias recientes en la isla. En mayo, otra madre cubana afirmó tras su regreso que “cada día es peor, sin exageración”, y pidió a quienes viven fuera no viajar a Cuba, asegurando que “vas a salir sintiéndote deprimido, triste, mal”.

En contraste, otros videos han defendido los reencuentros familiares. En junio, una cubana que viajó para ver a su padre declaró que “no vine por un gobierno, vine por el hombre que me enseñó a caminar”, en una historia ampliamente compartida en redes sociales.

La protagonista de este último testimonio ya había llamado la atención en abril con otro video donde hablaba sobre su vida en EE. UU. cuidando a su hijo y a su abuela, donde confesó que “se me ha hecho bastante complicado, pero agradezco poder hacerlo desde casa”.

Los testimonios encontrados de cubanos en el exilio reavivan el debate: ¿vale la pena regresar a una Cuba sumida en el deterioro? Para algunos, la respuesta está en la familia; para otros, en evitar revivir el dolor de una realidad que ya no soportan.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y social en Cuba