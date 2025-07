Cubano en EE.UU. cuenta su experiencia en el aeropuerto tras regresar de Cuba: "No se dejen llevar por las redes"

Un cubano residente en Estados Unidos publicó un breve video recientemente tras llegar al país desde Cuba, y sus palabras han generado debate en redes sociales.

“Aquí en el aeropuerto no está pasando nada. Aquí no están quitando ninguna residencia, no se lleven por los chismes de las redes sociales, todo está bonito, todo está perfecto. Vayan a pasar sus vacaciones con la familia. Acabo de llegar. Les deseo un excelente día. Bendiciones”, dijo el hombre en el video.

Su testimonio fue replicado y comentado por cientos de usuarios. Algunos agradecieron el mensaje y aseguraron haber tenido experiencias similares al regresar de la isla: “Yo también acabo de llegar y ni nos preguntaron nada, solo si tenía algo que declarar”; “A mí tampoco me preguntaron nada, miré para la cámara y ya”; “Llegué hace una semana y todo perfecto”.

Otros usuarios, en cambio, cuestionaron el contenido del video, sugiriendo que no todas las experiencias son iguales: “No te pasó a ti, pero no todos corren con la misma suerte”; “A mí me retuvieron varias horas y me advirtieron que si volvía a Cuba podía perder la residencia”; “Si tienes delito, sí te la quitan. Pero si no, no pasa nada”.

También hubo quienes criticaron el tono del mensaje, acusando al autor del video de minimizar el contexto político de la isla: “Vienen huyendo supuestamente de una dictadura y regresan como si nada”; “Otro promotor del turismo para la dictadura”; “No gasten dinero alimentando al régimen, traigan a sus familiares y sáquenlos de Cuba”.

En los últimos meses, varios residentes legales en EE.UU. han compartido en redes sociales sus experiencias al regresar de Cuba, muchas de ellas sin contratiempos. En mayo, una mujer relató que todo fue normal y pidió no hacer caso a comentarios alarmistas en TikTok.

En marzo, otra residente explicó que fue llevada al “cuartico” como parte de una revisión habitual, pero pudo continuar sin dificultades. Más recientemente, una madre cubana aseguró que no fue cuestionada y que su regreso fue completamente tranquilo.

Estos relatos, aunque diversos, coinciden en un punto: cada experiencia puede variar según el oficial migratorio, el historial del viajero o incluso el momento en que se produce el viaje. Mientras no existan medidas oficiales que restrinjan el regreso desde Cuba, muchos optan por documentar sus vivencias para orientar a otros en situaciones similares.