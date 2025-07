Influencer Amanda Camaraza conmueve a sus seguidores con noble gesto hacia madres cubanas y sus bebés

La influencer cubana Amanda Camaraza ha sido elogiada por sus seguidores tras recolectar y enviar donaciones para madres y bebés en Cuba, una iniciativa que ella misma ha calificado como “una de las labores más bonitas” que ha hecho desde que comenzó a crear contenido en redes sociales.

Hace aproximadamente un mes, Amanda lanzó una convocatoria a través de su cuenta de Instagram, donde pidió a sus seguidores que le hicieran llegar ropita de bebé para ayudar a mujeres en la isla que estuvieran a punto de dar a luz o que ya tuvieran hijos pequeños y enfrentaran situaciones difíciles.

La respuesta fue abrumadora. Durante semanas, la joven estuvo recibiendo, organizando y empacando bolsas repletas de prendas y artículos para bebés. Finalmente, llegó el esperado momento del envío a Cuba, y Amanda compartió con sus seguidores un emotivo video que muestra a algunas de las madres y sus pequeños que recibirán la ayuda.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Qué bueno que hagas esto. Me parece admirable. Marcas la diferencia entre los llamados influencers y le alivias un poco la situación a personas necesitadas”; “Por eso eres mi influencer favorita, tú me lo das todo: risas, carisma, humildad... además, Marcello es la vida mía”, escribieron algunos usuarios.

“Dios los bendiga a todos los donadores y a ustedes por tener buen corazón”, “Tu manera de estar presente, de dar, de escuchar y de acompañar a los demás no pasa desapercibida. Tienes una luz única que toca la vida de quienes te rodean”, fueron otros de los muchos mensajes que recibió Amanda, quien continúa destacándose por su cercanía y sensibilidad.

Con este gesto, Amanda Camaraza no solo reafirma su compromiso con la comunidad cubana, sino que también demuestra que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para tender puentes y transformar realidades.

