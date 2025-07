Desgarradora historia en Holguín: Abuela y nieto sobreviven en extrema pobreza

Una abuela y su nieto viven en condiciones de extrema precariedad en el municipio de Gibara, provincia de Holguín, tras quedar ella a cargo del menor luego de que su madre fuera internada por problemas psiquiátricos y apartada de la custodia tras un incidente grave.

La historia fue difundida por el bailarín, coreógrafo y activista cubano Norge Ernesto Díaz Blak, conocido como Noly Blak, quien publicó el testimonio este martes en su perfil de Facebook, mediante un video grabado en el lugar.

En las imágenes, registradas dentro de una vivienda improvisada con materiales frágiles, el activista entrevista a la abuela del menor, quien relata la difícil situación que enfrenta.

La madre del niño intentó prender fuego al colchón donde dormía el pequeño: “El padre fue quien pudo salvarlo, el cuarto estaba lleno de humo. La vecina, que es tía del niño, ayudó a apagar el colchón”, relató la mujer.

Según explica, la madre sufre desequilibrios mentales y ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones.

Actualmente se encuentra en un centro de atención médica especializada: “Ella no tiene mal corazón”, dijo la abuela, sin ofrecer más detalles sobre el incidente ni sobre la madre del pequeño.

El activista mostró las duras condiciones en que viven el niño y su abuela: techo sin protección y una cocina a la intemperie.

“Cuando llueve, tengo que esperar a que campe para poder cocinar”, explicó la mujer.

“Lo único que necesito es un ranchito donde al menos no se me moje. Es difícil vivir en un lugar donde no puedas dormir y tengas que estar sentada toda la noche”, agregó.

Noly Blak anunció que canalizará ayudas para la familia, pero advirtió que no entregará dinero en efectivo a los adultos del hogar.

“Si el dinero no da para una casa, al menos compraré lo que se pueda. Pero en mano de los adultos, no pondré ni un peso”, afirmó.

Para quienes deseen colaborar, el activista compartió números de cuenta en CUP y MLC, así como su contacto de WhatsApp, +5353082732, indicando que toda donación debe ir acompañada de una captura de pantalla para garantizar transparencia.

El activista cubano Norge Ernesto Díaz Blak ha desempeñado un papel clave en múltiples iniciativas solidarias para apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad en Cuba.

En una ocasión, lideró una campaña para recaudar fondos destinados a comprar una vivienda para una madre cubana, demostrando su compromiso con causas sociales más allá de la visibilidad digital.

Además, no solo organizó la ayuda, sino que supervisó directamente el proceso para asegurar que los recursos llegaran a su destino.

De igual forma, su acción fue determinante para cambiar la vida de un niño que vivía en condiciones de extrema precariedad. Gracias al apoyo canalizado por su activismo, el menor recibió una vivienda nueva como parte de una respuesta ciudadana impulsada por la difusión de su historia.

La pobreza severa entre ancianos también ha sido uno de los focos de atención para los activistas cubanos. Una mujer mayor, con problemas de alimentación y sin condiciones dignas para subsistir, relató cómo padecía mareos por falta de comida mientras vivía sola y desamparada.

Casos como este han sido difundidos para canalizar donaciones y generar conciencia sobre la realidad que enfrentan muchos ciudadanos.

Asimismo, otras familias con necesidades especiales, como una pareja con discapacidades físicas, han necesitado apoyo debido a la insuficiencia de la asistencia estatal.

En una comunidad de Holguín, se hizo pública la historia de dos personas que sobrevivían gracias a la ayuda esporádica de conocidos y vecinos. Esta visibilidad fue clave para activar redes de solidaridad que pudieran ofrecerles soluciones más sostenibles.

