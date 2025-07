Gobierno recorta horario bancario en Villa Clara ante el agravamiento de la crisis energética

Vídeos relacionados:

El Gobierno cubano anunció este miércoles un nuevo recorte en los servicios públicos de la provincia de Villa Clara, donde las sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA) y del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) funcionarán en horario reducido a partir del jueves 10 de julio, como parte del paquete nacional de medidas impuestas para enfrentar la agudizada crisis energética.

Según publicó la emisora oficialista CMHW en su página de Facebook, las autoridades del Partido Comunista y del Gobierno provincial decidieron que los bancos solo prestarán servicios de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 2:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., en un intento por reducir el consumo eléctrico del sector estatal.

Esta decisión se suma a las severas restricciones impuestas en las últimas semanas por el régimen, en medio de una situación crítica en el sistema eléctrico nacional, caracterizada por apagones de hasta 10 horas diarias, falta de mantenimiento en las plantas generadoras y ausencia de inversiones reales para revertir el colapso energético.

El recorte del horario bancario en Villa Clara no es un hecho aislado. Forma parte del plan anunciado por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, durante el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde se detalló un grupo de acciones para “ahorrar electricidad” en el verano, entre ellas: reducción de jornadas laborales, paralización de oficinas estatales, cortes al sector privado, y prohibiciones de uso eléctrico en determinados horarios para centros gastronómicos y de producción.

En Villa Clara, además del nuevo horario bancario, se implementaron disposiciones como la disminución del 30 % en los planes de consumo energético de entidades estatales, y el uso forzado de breakers para suspender totalmente la electricidad en edificios e instituciones los viernes.

Estas medidas, lejos de aliviar la situación de la ciudadanía, han intensificado la frustración popular, que ya convive con restricciones en el transporte, escasez de combustible, servicios irregulares y un verano sofocante sin acceso estable a la energía eléctrica, ni siquiera para necesidades básicas como conservar alimentos o encender un ventilador.

Pese a los reiterados anuncios de que las restricciones son “transitorias”, el gobierno no ha presentado soluciones estructurales ni proyectos de generación eléctrica que puedan estabilizar el sistema a corto o mediano plazo. En este contexto, cada nuevo ajuste —como el recorte del horario en los bancos— se percibe por la población como otra vuelta de tuerca a una crisis sin salida.

