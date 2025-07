Circuito 119 en Sancti Spíritus: la excepción eléctrica que enciende la inconformidad ciudadana

La empresa eléctrica asegura que no hay impacto adicional en otros circuitos; afectados cuentan otra historia

Residentes en la ciudad de Sancti Spíritus han notado en días recientes que el circuito 119 recibe más electricidad que el resto, decisión que la Empresa Eléctrica Provincial justifica por la necesidad de garantizar condiciones mínimas de hospedaje a los trabajadores de otras provincias que construyen el parque solar fotovoltaico de Cabaiguán, el más adelantado de los tres en ejecución.

De acuerdo con el director de la empresa, Roberto Hernández Rojas, el hotel Los Laureles, donde se alojan los obreros, presenta fallas en su grupo electrógeno. Por ello, se ha decidido proteger el servicio eléctrico del circuito 119, que alimenta esa zona, durante franjas horarias específicas: entre las 5:00 de la tarde y las 12 de la noche, y entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana.

Citado por el periódico oficial Escambray, el directivo esgrimió que es necesario garantizar allí “un nivel” de protección, pues tras largas jornadas bajo el sol, los trabajadores necesitan condiciones básicas como agua y electricidad al regresar.

La empresa asegura que esta decisión no ha incrementado el nivel de afectación en el resto de los circuitos. “Hasta el momento los megawatts autorizados para eso los tenemos. No implica tener que aumentar el nivel de afectación para el resto de los circuitos, ni existe ninguna otra implicación con el déficit del territorio”, subrayó Hernández.

Sin embargo, varios comentarios de usuarios en la publicación desmienten esta versión. Las quejas apuntan a que la protección del circuito 119 ha venido acompañada de una redistribución desigual del servicio, en perjuicio de barrios con menos “interés” institucional.

Residentes de los circuitos 116 y 117, por ejemplo, denuncian apagones frecuentes, dificultades para cocinar, almacenar agua o simplemente acceder a servicios básicos como internet.

El usuario identificado como Evaristo Rivero se mostró de acuerdo en la necesidad de atender a los obreros, pero, afirmó, “no es cierto que producto a esto no se afecten otros circuitos, sobre todo en lo que a rotación y cantidad de horas”.

Calificó al circuito donde reside (el 117), como “el patico feo” de la Empresa Eléctrica, “pues lo único que tiene de interés es la funeraria… nunca más se ha podido ver un NTV ni una novela, se hace casi imposible coger agua, pues no coincide el servicio de agua con el de la corriente y ni hablar del Nauta Hogar, que para los que trabajamos todos los meses donamos dinero a ETECSA”.

Y cuestionó: ¿cómo el director de la electricidad va a decir que proteger otro circuito no afecta a los demás clientes, que por demás él sabe que cada vez se mudan más negocios para estos circuitos en detrimento de los demás, que también somos hermanos y llegamos cansados después de varias horas de trabajo, a romperse la cabeza de cómo se va a cocinar, a coger agua”.

Directivos de la Empresa Eléctrica provincial admitieron recientemente que Sancti Spíritus sufre apagones de hasta 20 horas diarias “intercaladas con dos o menos de alumbrón, sin previo aviso” por falta de generación y combustible, y que los parques solares en construcción no aliviarán la crisis a corto plazo.

El central territorio dispone de 95 circuitos primarios de los cuales 71 están clasificados como apagables. Con una disponibilidad de apenas cinco a 10 MW para rotación diaria, frente a una demanda que ronda los 140-150 MW, no existe capacidad para aplicar esquemas organizados de distribución.

A diferencia de otras provincias que aplican esquemas rotativos predecibles -tres por tres, cinco por cinco- en Sancti Spíritus las condiciones técnicas y la fragilidad del sistema no lo permiten. Cuando no hay energía suficiente para mantener ni dos bloques operativos, “no puedes hacer una rotación lógica”, afirmó el director técnico de la Empresa Eléctrica, Odeivys Valdés Alba, en entrevista con Escambray.

Recientemente, Sayli Alba Álvarez, una madre y promotora cultural residente en la ciudad del Yayabo, describió a través de su perfil de Facebook, cómo los apagones se han vuelto costumbre y la oscuridad que envuelve a la urbe va más allá de lo eléctrico, para convertirse en una sombra profunda sobre la vida cultural, la seguridad y el futuro de sus jóvenes.

“Mi ciudad no se ve. Mi ciudad está borrada. No vi su parque, ni mi biblioteca. Mi ciudad ha muerto y he corrido a esconderme”, sentenció Álvarez.

Cuba se mantiene hundida en una constante crisis energética. Para este domingo 6 de julio, la Unión Eléctrica pronosticó que se mantendrán los apagones en todo el país. En el horario pico se estima una afectación de 1535 MW.

