¡En bikini! Kenny Robert se atreve a parodiar el GRWM de Daniela Reyes para un día de playa

El humor y la creatividad de Kenny Robert no tienen límites. Esta vez, el popular creador de contenido se transformó en su personaje Jessica para parodiar el Get Ready With Me (GRWM) de la influencer cubana Daniela Reyes... ¡y no escatimó en detalles!

Desde el ajustado bikini negro hasta el short blanco desgastado y la camisa azul a rayas, Kenny imitó paso a paso el look playero de Daniela en un video que desató carcajadas entre sus seguidores. La parodia no tardó en llegar a la propia Daniela, quien reaccionó entre risas en los comentarios.

“El short blanco es un detalle. Yo me acabo de levantar, son las 6:00 a.m. y Jessica ya se está preparando para la playa”, escribió Daniela, tomándose con humor la imitación.

La gracia de Kenny no solo está en el vestuario, sino en la actitud: movimientos exagerados, poses sensuales y una puesta en escena que satiriza los rituales de belleza y moda que tantas veces comparten las influencers.

Una vez más, Kenny Robert demuestra que el humor y la autenticidad pueden conectar con el público, incluso cuando se trata de reírnos de nosotros mismos.

Preguntas frecuentes sobre la parodia de Kenny Robert a Daniela Reyes